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比亞迪王傳福：中國新能源汽車領先同儕大約3至5年

中國央視報道，比亞迪（1211）董事長王傳福在接受採訪時表示，中國新能源汽車的技術無論從產品、技術還是產業鏈，領先大概3至5年，只有開放創新，才能讓世界感受到這種好的產品，才能共同發展。

王傳福續稱，比亞迪就是靠技術創新，如果説公司的資產是什麼，他認為比亞迪最大的資產就是工程師團隊。比亞迪有11萬名工程師，這是比亞迪最大的資產。

公司每項技術背後都是創新，每項技術背後都是綠色發展，每一項技術的背後都有11萬名工程師的辛勤汗水。

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