王傳福續稱，比亞迪就是靠技術創新，如果説公司的資產是什麼，他認為比亞迪最大的資產就是工程師團隊。比亞迪有11萬名工程師，這是比亞迪最大的資產。

公司每項技術背後都是創新，每項技術背後都是綠色發展，每一項技術的背後都有11萬名工程師的辛勤汗水。

其他報道

新世界發展據報擬將K11 MUSEA等總值38億美元物業作貸款再融資抵押品

金管局：逾1000元轉數快等即時轉帳 收款機構須強制核對名稱

泰國開賭修訂案陸續曝光 國民需擁150萬美元存款才許入場

星展：對貸款業務增長有信心 動力來自人民幣貸款

百度去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67.09億人幣

證監會向萬利理財控股及萬利資產管理發限制通知書

英美資源集團最高5億美元 將巴西鎳礦售予五礦資源

財庫局：港離岸人幣存款達1.1萬億 去年人幣即時日均交易額增5成

全日沽空金額增11% 盈富增5倍 比率47% 南方恒生科技沽空比第4日高於40%

富融銀行15小時切換核心系統 利用騰訊雲技術

港最新失業率維持3.1% 符預期

恒指收市升360點 科指創三年高 北水流入4年最多 盈富成交創新高 港元1個月最強

ASM部份要約收購綠科 股東交貨期至3月18日收市結束不涉強購

希慎利蘊蓮：香港現時「有少少曙光」 一簽多行後商場人流及銷售升

GUM：今年1月強積金總資產升1.9%至1.31萬億元 美股基金淨流入最多

韓國就匯豐股票沽空案被判無罪 提出上訴

法國外貿銀行：將內地今年GDP預測上調至4.7%

諾科達擬在港及國際市場開發室外機器人應用 擬售卓爾智聯股份

市傳匯控在港裁減40名投行員工

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.93%

三一重工或在港IPO 集資最多15億美元