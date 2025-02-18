內地傳媒報道，中國人民銀行行長潘功勝日前應邀出席由國際貨幣基金組織與沙特聯合主辦的新興市場經濟體研討會，潘於會上指出，2024年，中國經濟持續回升向好，實現了全年5%的經濟增長目標。特別是去年9月下旬以來，中國政府推出了一攬子增量政策，有效提振社會信心，經濟明顯回升。
下一步，中國政府將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化宏觀經濟政策的逆周期調節，持續推動中國經濟增長模式轉型，鞏固和增強經濟回升向好勢頭。
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