到今年2月，他說蘿蔔快跑在內地全國範圍已實現100%無人駕駛。人透過智能體（Agent），有助他們在搜尋引擎方面營造高質的搜尋體驗，長遠有助他們的生態體系擴展及應用到更多領域的內容。集團長遠會增加在環球的足跡，並繼續投資最前沿的技術。

在發展文心大模型4.5方面，李彥宏明言，這是是百度有史以來所建章的最強大大模型，無論是在開源或閉源領域，都有望實現規模化，並最終推動到更多應用。屆時可以反映人工智能實在的價值。他們擬透過先進的技術，讓用戶可廣泛應用人工智能同時，方便自訂應用方案去減省成本。

首席財務官何俊杰補充，集團在持續投入人工智能應用同時，長遠有助提供更高質的用戶應用方案，最終驅動未來的收入及業務增長。在智能雲業務方面，隨著去年全年營運並建好基建基礎，正向更全面的模型更廣的平台發展，最終有望優化表現，令到他們的產品更具競爭力。隨著農曆年間民眾認知度提升，鼓勵了更多人使用，他相信最終推動成本大幅下降，更加與現有營運緊扣起來，並幫助到智能雲業務變現能力及毛利擴張，推動該業務今年繼續增長。

至於自動駕駛業務的發展，何俊杰形容，內地市場目前的規模只有美國七分一，加上他們推出更具成本效益的第六代車輛，長遠有助推動全球性發展。他們除了擴大車隊及生意量，擬尋求物色與第三方合作，擴大業務發展。他們今年會持續投入資本開支，務求做到技術領先。在向股東提供回報方面，他說，繼在去年以來回購10億美元股份後，並按2023年回購計劃回購總值17億美元股份後，今年他們擬加快回購冀藉此回饋股東。