特朗普表示，可能對汽車、半導體和藥品徵收約25%進口關稅，相關決定最早將在4月2日正式宣布。受特朗普關稅行動影響，紐約聯儲調查顯示2月製造業成本創兩年來最大升幅。此外，當月住宅建築商信心指數跌至五個月低點。三藩市聯儲行長表示，在抗通脹取得更多進展前，貨幣政策應保持限制性。

美俄高級官員在利雅得進行了超過四個小時的磋商，美國暗示取消對俄制裁有談判空間，俄烏衝突解決後美國與俄羅斯有經濟合作機會。據報美俄的烏克蘭和平方案包含三個階段，可能涉及烏克蘭大選。七國集團據悉考慮收緊對俄羅斯的石油價格上限以限制該國石油收入。

美銀調查顯示，2月機構投資者的風險偏好達到15年以來最高，全球股市是最受歡迎的資產類別，但近九成受訪者認為美股估值過高。調查亦顯示全球基金轉而看好中國，國際投資者對港股信心比肩納指。百度公布季報後ADR重挫。

個股方面，英特爾創2020年以來最大漲幅，市場猜測與台積電、博通的交易可能導致該公司被分拆。樂觀的收入展望也推動Super Micro Computer大漲逾16%。

道瓊斯工業平均指數收漲10點，升幅0.03%，報44556點。標普500指數收漲14點，升幅0.25%，報6129點。納斯達克綜合指數收漲14點，或0.08%，報20041點。

高盛升1.76%，報672.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻71點，而聯合健康跌4.35%，報500.73元，拖累道指140點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報244.47元，跌0.05%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報183.77元，跌0.78%，亞馬遜(美：AMZN)收市報226.65元，跌0.88%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報716.37元，跌2.75%，英偉達(美：NVDA)收市報139.4元，升0.39%，微軟(美：MSFT)收市報409.64元，升0.29%，Tesla (美：TSLA)收市報354.11元，跌0.48%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.32%，報557點。德國DAX指數收漲0.21%，報22844點；法國CAC 40指數漲0.22%，報8206點；英國富時100指數收跌0.02%，報8766點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.29%，報7757點。

美國2年期債息曾升最多1.15%，高見4.3077厘，是2月14日4.3088厘後最高。收市報4.3056厘，是2月13日後收市新高，當日報4.3067厘。連升2日，累計升0.0467厘，對上一次連升2日是2月12日。

美國10年期債息曾升最多1.83%，高見4.5581厘，是2月13日4.619厘後最高。收市報4.5503厘，是2月12日後收市新高，當日報4.6208厘。連升2日，累計升0.0741厘，對上一次連升2日是2月7日。

美2年期10年期債息差曾擴闊至25.108基點，是2月13日27.5基點後最闊。收市報24.066基點，是2月12日後收市新高，當日報26.385基點。連續兩日擴闊，累計2.754基點，對上一次連續兩日是2月11日。

美3個月10年期債息差曾擴闊至23.387基點，是2月13日28.113基點後最闊。收市報22.408基點，是2月12日後收市最闊，當日報28.31基點。連續兩日擴闊，累計7.261基點，對上一次連續兩日是2月7日。

金龍指數曾升最多-0.05%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為3.99%。高見7854.84點，是2月14日7990.54點後最高。收市報7757.96點，是2月14日後收市新高，當日報7858.68點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月13日。

道指曾升最多0.13%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為0.13%。高見44602.02點，是2月14日44769.05點後最高。收市報44556.34點，是2月13日後收市新高，當日報44711.43點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月7日。

標指曾升最多0.25%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見6129.63點，創新高。收報6129.58點，升0.24%，創收市價計新高。

納指曾升最多0.42%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為0.5%。高見20110.12點，是1月24日20118.61點後最高。收市報20041.26點，是1月23日後收市新高，當日報20053.68點。連升4日，累計升397.4點，對上一次連升4日是1月23日。第1日陰燭。

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