個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.74%，折合報501.07元；阿里巴巴（9988）升1.73%，折合報123.32元；美團（3690）升0.57%，折合報169.25元；匯控（0005）升3.24%，折合報88.44元；建行（0939）升1.77%，折合報6.68元。

道期現升0.042%；標期現升0.07%；納期現升0.14%。日本東證指數現升0.13%；韓國KOSPI指數現升1.33%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.59%。

VIX指數隔晚跌0.13%或0.02點，報15.35點。

紐油現跌0.13%或0.09美元，報71.75美元；布油現升0.82%或0.62美元，報75.84美元；金價現跌0.11%或3.37美元，報2932.65美元；LME 銅期貨隔晚升0.81%或76.5美元，報9472美元。比特幣現升0.56%或533.73美元，報95542.18美元；美國10年期債息現跌0.08%或0.0039厘，報4.5464厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、恒生（0011）、網易（9999）、冠君產業信託（2778）、IMAX（1970）、南順（0411）、盈大地產（0432），及TAI PING CARPET（0146）。

蒙牛乳業（2319）盈警，去年盈利急跌最多99%。

百度（9888）去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67億人幣，勝預期。李彥宏：借助人工智能重塑產品實現輕資產運作，蘿蔔快跑開發第六代車冀全球發展。

現代牧業（1117）盈警料去年盈轉虧，最多蝕15.5億人幣。

香港科技探索（1137）：HKTVmall1月總交易額按月升7.17%。

新世界發展（0017）據報擬增總值38億美元物業作貸款再融資抵押品。

比亞迪（1211）王傳福：中國新能源汽車領先同儕大約3至5年。

中銀人壽與中銀香港（2388）推內地旅居計劃跨境支付及保障。

平安資管增持農行（1288）。

英美資源集團最高5億美元，將巴西鎳礦售予五礦資源（1208）。

其他報道

美息、美股上升 道指升10點 標指創新高 納指創逾三周高

北水增持阿里影業 減持中國建材