moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌54點 夜期低水202點 阿里、匯控、恒生等業績

美股向上，港股ADR跌54點或0.23%，報22923點，即月恒指夜期跌221點，報22775點，夜期低水202點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.74%，折合報501.07元；阿里巴巴（9988）升1.73%，折合報123.32元；美團（3690）升0.57%，折合報169.25元；匯控（0005）升3.24%，折合報88.44元；建行（0939）升1.77%，折合報6.68元。

道期現升0.042%；標期現升0.07%；納期現升0.14%。日本東證指數現升0.13%；韓國KOSPI指數現升1.33%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.59%。

VIX指數隔晚跌0.13%或0.02點，報15.35點。

紐油現跌0.13%或0.09美元，報71.75美元；布油現升0.82%或0.62美元，報75.84美元；金價現跌0.11%或3.37美元，報2932.65美元；LME 銅期貨隔晚升0.81%或76.5美元，報9472美元。比特幣現升0.56%或533.73美元，報95542.18美元；美國10年期債息現跌0.08%或0.0039厘，報4.5464厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、恒生（0011）、網易（9999）、冠君產業信託（2778）、IMAX（1970）、南順（0411）、盈大地產（0432），及TAI PING CARPET（0146）

蒙牛乳業（2319）盈警，去年盈利急跌最多99%。

百度（9888）去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67億人幣，勝預期。李彥宏：借助人工智能重塑產品實現輕資產運作，蘿蔔快跑開發第六代車冀全球發展。

現代牧業（1117）盈警料去年盈轉虧，最多蝕15.5億人幣。

香港科技探索（1137）：HKTVmall1月總交易額按月升7.17%。

新世界發展（0017）據報擬增總值38億美元物業作貸款再融資抵押品。

比亞迪（1211）王傳福：中國新能源汽車領先同儕大約3至5年。

中銀人壽與中銀香港（2388）推內地旅居計劃跨境支付及保障。

平安資管增持農行（1288）

英美資源集團最高5億美元，將巴西鎳礦售予五礦資源（1208）

 

其他報道

美息、美股上升 道指升10點 標指創新高 納指創逾三周高

北水增持阿里影業 減持中國建材