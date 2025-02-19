集資所得將用於產品持續迭代升級，提升研發技術能力和解決方案能力，數據生成及模型 建立；產品商業化及業務發展，加強與從事於與本集團類似及互惠互利行業的 外部各方及合作伙伴的業務合作，擴大公司的規模及市場份額；及潛在機會收購及投資、人才吸引與引進、營運資金補充和一般公司用途。

公司於去年6月13日上市，集資9.4億元，再於今年1月集資11.3億元。

另外，公司公布近日與廣東恆健推進「人工智能+」科技與產業融合創新聯合體項目落地，該項目以「AI+機器人自動化」技術為核心，致力於建設全球領先的研發創新基礎設施與產業孵化生態系統，促進戰略性產業集群化發展，推動粵港澳大灣區及全球相關產業加速實現數字化和智能化革新，助力大灣區打造世界一流的人工智能研究基礎設施，驅動AI醫藥、新材料、新能源、機器人等產業的未來發展。

廣東恆健成立於2007年，是經省政府批准設立、由省國資委履行出資人職責的國有獨資公司，是省委省政府重大戰略投資平台和省級國有資本運營公司。

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