恒指今早低開199點或0.87%，報22777點，大市成交金額39億元；國指今早低開81點或0.96%，報8394點。恒生科技指數開市報5576點，跌1.12%。上升股份比例為6.74%，下跌為8.54%，無升跌為84.7%。