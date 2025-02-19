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恒指低開199點 科指跌1% 京東跌3%

恒指今早低開199點或0.87%，報22777點，大市成交金額39億元；國指今早低開81點或0.96%，報8394點。恒生科技指數開市報5576點，跌1.12%。上升股份比例為6.74%，下跌為8.54%，無升跌為84.7%。

藍籌5隻升，71隻下跌，7隻無升跌。蒙牛（2319）升2.69%，報16.06元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌3%，報151.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，22隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報31.8元，升2.09%；跌幅最大的是京東（9618）開市報151.9元，跌3%。

恒指續高於10天線(21950.51點)。科指續高於10天線(5339.58點)。

晶泰控股（2228）折讓5%配股 籌20億 半年累計集資40億。開市報6.35元，跌2.01%。

黑芝麻智能（2533）折讓11%配股 籌12億元。開市報25.45元，跌3.23%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報123.7元，跌2.06%。

匯控（0005）創52周高，見87.75元，開市報87.75元，升0.63%。

恒生（0011）開市報103.8元，跌0.76%。

網易（9999）開市報163.9元，跌0.97%。

冠君產業信託（2778）無成交，報1.76元。

IMAX（1970）無成交，報8.91元。

南順（0411）無成交，報8.3元。

盈大地產（0432）無成交，報0.194元。

TAI PING CARPET（0146）無成交，報1.28元。

蒙牛乳業（2319）盈警，去年盈利急跌最多99%。開市報16.06元，升2.69%。

百度（9888）去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67億人幣，勝預期。李彥宏：借助人工智能重塑產品實現輕資產運作，蘿蔔快跑開發第六代車冀全球發展。開市報88.65元，跌1.72%。

現代牧業（1117）盈警料去年盈轉虧，最多蝕15.5億人幣。開市報1.01元，跌0.98%。

香港科技探索（1137）：HKTVmall1月總交易額按月升7.17%。無成交，報1.36元。

新世界發展（0017）據報擬增總值38億美元物業作貸款再融資抵押品。開市報4.18元，無升跌。

比亞迪（1211）王傳福：中國新能源汽車領先同儕大約3至5年。開市報365.6元，無升跌。

中銀人壽與中銀香港（2388）推內地旅居計劃跨境支付及保障。開市報26.75元，無升跌。

平安資管增持農行（1288）。開市報4.52元，跌1.09%。

英美資源集團最高5億美元，將巴西鎳礦售予五礦資源（1208）。開市報2.69元，升0.37%。

破頂股表現

破頂股包括，地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見7.79元，開市報7.79元，升2.5%；統一企業中國（0220）創52周高，見8.57元，開市報8.57元，升0.82%；國華（0370）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升14.58%；自動系統（0771）創52周高，見0.93元，開市報0.93元，升2.2%；渣打集團（2888）創52周高，見111元，開市報111元，升0.91%；中國光大銀行（6818）創52周高，見3.17元，開市報3.17元，無升跌；CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.2元，開市報0.2元，升8.11%；比優集團（9893）創52周高，見0.66元，開市報0.66元，升1.54%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見87.75元，開市報87.75元，升0.63%。

破底股方面

創上市新低，包括中教控股（0839）低見2.42元，開市報2.42元，跌3.59%。

異動股

上升異動股，包括，易點雲（2416）開市報2.54元，升14.93%；國華（0370）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升14.58%；雄岸科技（1647）開市報0.12元，升14.29%；華榮能源（1101）開市報0.033元，升13.79%；中國天保集團（1427）開市報0.3元，升13.21%；浩柏國際（8431）開市報0.027元，升12.5%；CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.2元，開市報0.2元，升8.11%；龍蟠科技（2465）開市報6.4元，升7.74%；ITE HOLDINGS（8092）開市報0.029元，升7.41%；中國智能健康（0348）開市報0.166元，升7.1%；中港照相（1123）開市報0.119元，升6.25%。

下跌異動股，包括，眾安智慧生活（2271）開市報0.51元，跌10.53%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報39.9元，跌8.17%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；快狗打車（2246）開市報0.7元，跌6.67%；河北建設（1727）開市報0.52元，跌5.45%；知乎－Ｗ（2390）開市報14元，跌5.41%；業聚醫療（6929）開市報3.5元，跌4.37%；中國寶力科技（0164）開市報0.36元，跌4%；北京建設（0925）開市報0.052元，跌3.7%；中教控股（0839）創上市新低，見2.42元，開市報2.42元，跌3.59%。

 

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