上日的1個月期Hibor收於一個月高點附近，不過距離去年12月的水平還很遠。港元上日曾升值至7.7734元，是1月7日7.771元後最強。現報7.7744元，升值0.01%。

貨幣基礎方面，上日總額減14.76億元，至總數19717.09億元，是1月16日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減16億元，至總數6082.95億元，是1月15日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.01億元，至總數133.19億元，是2月14日後最高。收市總結餘為502.36億元，較再上一日增54.99億元，總結餘是2023年4月19日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.23億元，至總數13053.58億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減55.07億元，至總數12042.88億元，是1月21日後最低。上日金管局相隔7日後，再次通過貼現窗口向銀行投放55億港元流動性，是2019年12月31日後最高，當日投放134億港元。

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