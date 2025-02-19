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港元拆息全線向上 1個月HIBOR創1個月高 Shibor個別發展

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升11.66點子至4.06625%，是1月10日後最高，當日報4.09429%。對上一次連升5日是2024年12月20日，當日拆息報4.53006%。

港元現報7.7747元升值2點子，曾貶值最多25點子，報7.7774元，亦曾升值最多10點子，報7.7739元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.19點子至4.14333%，是2月17日後最高；1星期HIBOR升23.93點子至4.14905%，是1月28日後最高；2星期HIBOR升19.66點子至4.16345%，是1月8日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.82點子至4.02583%，是1月13日後最高；6個月期HIBOR升1.8點子至3.99149%，是1月21日後最高；12個月期HIBOR升3.18點子至4.05071%，是1月13日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減14.76億元，至總數19717.09億元，是1月16日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減16億元，至總數6082.95億元，是1月15日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.01億元，至總數133.19億元，是2月14日後最高。收市總結餘為502.36億元，較再上一日增54.99億元，總結餘是2023年4月19日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.23億元，至總數13053.58億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減55.07億元，至總數12042.88億元，是1月21日後最低。上日金管局相隔7日後，再次通過貼現窗口向銀行投放55億港元流動性，是2019年12月31日後最高，當日投放134億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放55億港元。

美匯美息

美元指數現報107.01貶值0.044點或0.04%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3118%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4364%，連續3日收窄，利差是2025年1月22日後最窄，當日差距為-0.4224%。

對上一次連續3日收窄，是2024年12月11日，當日利差報0.0053%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1.8點子至1.915%，是2月17日後最低；1星期Shibor跌27.5點子至1.934%，是2月14日後最低；2星期Shibor跌15.8點子至2.269%，是2月17日後最低；1個月期Shibor升0.4點子至1.77%，是2024年11月29日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升1.1點子至1.784%，是2024年12月4日後最高；6個月期Shibor升1.1點子至1.784%，是2024年12月4日後最高；1年期Shibor升1.6點子至1.812%，是2024年12月4日後最高。

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