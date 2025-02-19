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恒生去年多賺3%至183.79億元 勝預期 第四次中期息3.2元

恒生銀行（0011）公布，2024年財年集團股東應得溢利增長3%至183.79億元，勝預期，每股盈利增長4%，每股9.33元，第四次中期息3.2元，2024年每股派息合共6.80元，增加4.6%。

期內，淨利息收入減少5%至307.84億元，主要是⾼息環境令貸款需求減少，以及受到2024年下半年利率下調所影響；非利息收入上升26%，為107.53億元；淨服務費收入增加8%至53.16億元；證券經紀相關服務收入增長19%，反映2024年股票成交量增加。營業溢利增長8%至215.58億元。除稅前溢利上升5%至210.14億元。

去年預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥按年減少24%至47.73億元。物業重估減少5.49億元，淨虧損為5.83億元，反映物業市場前景未明。

 

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