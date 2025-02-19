董事會已通過派發第四次股息每股0.36美元，就2024年每股合共派息0.87美元，當中已計及特別股息每股0.21美元。匯控亦擬展開最多達20億美元的股份回購，預計於2025年第一季業績公布前完成。

期內收入為659億美元，保持平穩。財富管理及個⼈銀行業務旗下的財富管理業務，以及環球銀行及資本市場業務旗下的股票及證券融資業務，客⼾活動均告增加，推動收入增長。此外，2023年的收入計及與財資業務重整和風險管理相關的10億美元出售虧損。唯有關增長被上述多項策略交易的不利影響淨額，以及提早贖回既有證券錄得2億美元虧損所抵消。

淨利息收益減少31億美元，反映業務出售的影響以及資金成本增加，後者與該行將工商客戶存貸餘額重新投放於交易賬項有關，而相關收入於「持作交易用途或按公允值予以管理之金融工具淨收益」中確認。

淨利息收益率為1.56%，下跌10個基點，主要原因是工商客⼾存貸餘額於交易賬項的投放增加。

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