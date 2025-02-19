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恒指半日跌65點 科指升0.37% 成交、北水降 南方恒生科技街貨8個月低

美股隔晚上升，特朗普再宣布關稅措施，亞股普向下，內地新建住宅價格跌幅連續第五個月收窄，表明市場正在企穩，A股上升。港股今早低開，人民幣貶值見3日最弱，北水續流入，加上A股上升，恒指跌幅收窄，科指倒升。半日成交1518億元，較昨日午市減少13%。北水流入70億元，較昨日午市減少25%。

盈富（2800）成交112.87億元，是成交最多股份，上日大成交後，街貨降至68.66億個基金單位，平今年1月2日低位。南方恒生科技（3033）街貨降至77.35億個基金單位，是去年6月14日後新低，當日為77.33億個。

恒指今早低開199點，高位跌1點，低位跌327點，高低波幅326點。上升股份比例為26.74%，下跌為30.8%，無升跌為42.44%。

恒指半日跌65點或0.28%，報22911點，大市成交金額1518億元；國指跌18點或0.22%，報8456點。恒生科技指數收報5659點，升0.37%。

藍籌股成交金額711.79億元，佔大市成交46.88%；科指成份股成交金額566.06億元，佔大市成交37.28%；國指成份股成交金額637.7億元，佔大市成交42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少34.36%，至112.84億元，佔大市成交7.43%。牛熊證成交金額39.89億元，減少53.72%；窩輪成交金額72.95億元，減少14.91%。

藍籌37隻升，41隻下跌，5隻無升跌。蒙牛（2319）升10.61%，收報17.3元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌3.88%，收報29.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）創52周高，見37.15元，收報36.65元，升17.66%；跌幅最大的是美團（3690）收報167.6元，跌3.07%。

恒指續高於10天線(21963.93點)。科指續高於10天線(5347.95點)。

北水南下合計淨流入70.84億元，較上日減少68.41%，連續第4日流入，累計流入479.92億元，對上一次連續4日淨流入是2024年12月20日。北水本月累計流入668.77億元，按月減少46.75%。

百度（9888）曾跌逾7% 花旗高盛予買入評級。百度去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67億人幣，勝預期。李彥宏：借助人工智能重塑產品實現輕資產運作，蘿蔔快跑開發第六代車冀全球發展。收報87.7元，跌2.77%。

易點雲（2416）發盈喜 股價一度飈逾22%。收報2.72元，升23.08%。

晶泰控股（2228）折讓5%配股 籌20億 半年累計集資40億。收報6.95元，升7.25%。

黑芝麻智能（2533）折讓11%配股 籌12億元。收報26.25元，跌0.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報124.8元，跌1.19%。

匯控（0005）創52周高，見87.9元，收報86.95元，跌0.29%。

恒生（0011）收報104.1元，跌0.48%。

網易（9999）收報162.3元，跌1.93%。

冠君產業信託（2778）收報1.74元，跌1.14%。

IMAX（1970）收報9元，升1.01%。

南順（0411）收報8.3元，無升跌。

盈大地產（0432）收報0.193元，跌0.52%。

TAI PING CARPET（0146）收報1.28元，無升跌。

蒙牛乳業（2319）盈警，去年盈利急跌最多99%。收報17.3元，升10.61%。

現代牧業（1117）盈警料去年盈轉虧，最多蝕15.5億人幣。收報1.05元，升2.94%。

香港科技探索（1137）：HKTVmall1月總交易額按月升7.17%。收報1.34元，跌1.47%。

新世界發展（0017）據報擬增總值38億美元物業作貸款再融資抵押品。收報4.21元，升0.72%。

比亞迪（1211）王傳福：中國新能源汽車領先同儕大約3至5年。收報368.8元，升0.88%。

中銀人壽與中銀香港（2388）推內地旅居計劃跨境支付及保障。創52周高，見27.1元，收報26.95元，升0.75%。

平安資管增持農行（1288）。收報4.52元，跌1.09%。

英美資源集團最高5億美元，將巴西鎳礦售予五礦資源（1208）。收報2.54元，跌5.22%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見95.2元，收報94元，升2.17%；藥明合聯（2268）創上市新高，見35.25元，收報34.55元，升3.75%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.89元，收報7.63元，跌1.29%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見51.6元，收報41.1元，跌16.21%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見7.79元，收報7.71元，升1.45%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見46.3元，收報45.9元，升1.55%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.35元，收報25.25元，升0.6%；國富氫能（2582）創上市新高，見150.5元，收報148.9元，升4.13%；重塑能源（2570）創上市新高，見264元，收報251.8元，升0.8%；佑駕創新（2431）創上市新高，見31.3元，收報30.05元，跌0.5%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見132.8元，收報130.5元，升3.57%；英諾賽科（2577）創上市新高，見57.6元，收報56.3元，升3.21%；健康之路（2587）創上市新高，見20.6元，收報20.4元，升3.34%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.35元，收報1148.35元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1111.05元，收報1111.05元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088元，收報1088元，升0.05%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.9元，收報8.9元，升1.19%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1086.5元，收報1086.5元，升0.01%；優然牧業（9858）創52周高，見2.34元，收報2.29元，升1.33%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見49.5元，收報48.95元，升1.14%；中芯國際（0981）創上市新高，見51.9元，收報50.85元，升6.38%；小鵬（9868）創52周高，見72.5元，收報72.05元，升5.41%；華虹半導體（1347）創52周高，見37.15元，收報36.65元，升17.66%；中銀香港（2388）創52周高，見27.1元，收報26.95元，升0.75%；匯控（0005）創52周高，見87.9元，收報86.95元，跌0.29%；聯通（0762）創52周高，見9.6元，收報9.4元，升4.44%；藥明生物（2269）創52周高，見25.25元，收報24.55元，升1.45%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，正商實業（0185）低見0.111元，收報0.111元，跌15.91%；中教控股（0839）低見2.38元，收報2.4元，跌4.38%；從玉智農（0875）低見0.6元，收報0.68元，跌1.45%；現恆建築（1500）低見0.058元，收報0.058元，跌10.77%；力高集團（1622）低見0.128元，收報0.133元，跌5%；福森藥業（1652）低見0.27元，收報0.28元，跌1.75%；華眾車載（6830）低見0.17元，收報0.198元，升12.5%；德斯控股（8437）低見0.13元，收報0.13元，跌13.33%；百應控股（8525）低見0.247元，收報0.47元，升1.08%；布魯可（0325）低見78.45元，收報79.95元，跌2.08%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見17.38元，收報17.7元，升1.37%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.85元，升1.19%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，跌1.35%；REGAL INT'L（0078）低見2.17元，收報2.17元，跌3.98%；麗新國際（0191）低見0.5元，收報0.5元，跌10.71%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.55元，收報0.56元，跌1.75%；愛帝宮（0286）低見1.25元，收報1.25元，跌3.85%；利亞零售（0831）低見0.315元，收報0.32元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；易大宗（1733）低見1.03元，收報1.03元，跌3.74%。

異動股

上升異動股，包括，腦洞科技（2203）收報0.35元，升60.55%；時富投資（1049）收報0.7元，升40%；昇能集團（2459）收報0.242元，升39.08%；COOL LINK（8491）收報1.09元，升32.93%；紫荊國際金融（8340）收報0.21元，升32.08%；浙江永安（8211）收報0.053元，升26.19%；立橋證券控股（8350）收報0.155元，升24%；海天天綫（8227）收報0.345元，升23.21%；易點雲（2416）收報2.72元，升23.08%；海普瑞（9989）收報4.81元，升21.16%；浩柏國際（8431）收報0.029元，升20.83%。

下跌異動股，包括，偉業控股（1570）收報1.41元，跌30.54%；中國華君（0377）收報0.55元，跌29.49%；快意智能（8040）見52周低0.27元，收報0.31元，跌27.91%；中國國家文化產業（0745）收報0.166元，跌25.89%；順騰國際控股（0932）收報0.02元，跌23.08%；中國投融資（1226）收報0.54元，跌20.59%；維港育馬（8377）收報0.11元，跌18.52%；百勤油服（2178）收報0.068元，跌17.07%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見51.6元，收報41.1元，跌16.21%；快狗打車（2246）收報0.63元，跌16%；正商實業（0185）創上市新低，見0.111元，收報0.111元，跌15.91%。

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