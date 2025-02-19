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半日沽空金額減21% 盈富沽空減44% SPDR金ETF沽空增79倍

大市半日沽空金額202.39億元，較上日減少21.35%，沽空金額佔大市成交比率為13.32%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）32.6億元，較上日減少44%。上日流通單位減少700萬個，降至68.66億個基金單位，平今年1月2日低位。南方恒生科技（3033）上日流通單位減少1.71億個，降至77.35億個基金單位，是去年6月14日後新低，當日為77.33億個。

沽空增幅最多的股份為，ＳＰＤＲ金（2840）增加7947.2%，至419.66萬元；沽空減幅最多的股份為，金川國際（2362）減少99.29%，至3120元。

藍籌當中，沽空比率最高的是周大福（1929）沽空比率42.68%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率52.6%。

其餘請看附圖。

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