moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財經花生丨鄭志剛現身幣圈盛事Consensus大會 莫非搞短劇聯乘加密貨幣？

深具影響力的加密貨幣暨Web3活動Consensus大會今年首次移師香港會展舉辦，Consensus Hong Kong 2025（Consensus香港大會2025）雲集加密貨幣、區塊鏈及Web3生態系統的嘉賓，包括幣安CEO Richard Teng、Blockstream CEO Adam Back、火幣HTX全球顧問、波場幣（TRON）基金會創辦人孫宇晨及OKX 總裁Hong Fang等業界大佬。不過讀者最熟悉的嘉賓當然要數新世界發展（0017）非執行副主席、今次以「香港財富傳承學院」主席名義參會的鄭志剛（Adrian）啦。

花生友留意到，人稱「Ken Sir」的活躍投資者呂宇健係佢公開IG都有發文，話朋友係現場見到一個人熟口熟面，原來就係Adrian！其實好似Adrian咁嘅城中名人，係幾千人參加的會議中，都猶如「漆黑中嘅螢火蟲」一樣，備受注目。

而Ken Sir係文中，更爆出原來傳聞Adrian計劃短期同媒體短聚交流，唔知係咪講下佢係公職的最新動向，或有關香港財富傳承學院的發展，定係分享下最新佢伙拍JAKOTA進軍了短劇市場的原因同睇法呢？

其實Adrian一向諗頭多多，以往係新世界發展時擔任要職，已經提出要搞區塊鏈平台River Chain，又投資了區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox及發展元宇宙，又投資NFT（非同質化代幣）等等，花生友都好期待佢係Consensus香港嘅分享呢！

文：中環牌花生

其他報道

恒指半日跌65點 科指升0.37% 成交、北水降 南方恒生科技街貨8個月低

恒生去年多賺3%至183.79億元 勝預期 第四次中期息3.2元

匯控去年多賺6.5%勝預期息0.36美元 擬再回購20億美元

澳新：美國對華加徵10%關稅 對美國出口將降20% GDP降0.5個百分點

Keeta港申KeeMart商標 或攻網上超市 行業競爭趨白熱化 公司未回應

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創1個月高 Shibor個別發展

特朗普稱馬斯克是「愛國者」 不會讓其參與太空事務

花旗CEO范潔恩加薪33% 同業中加幅最大

iPhone零件商村田製作所 考慮將部分產能轉移到印度

美銀調查：全球基金對港股信心上升 料今年恒指表現全球最佳

易點雲發盈喜 股價一度飈逾22%

金管局貼現窗借出資金 創2019年以來最高 總結餘近兩年高

阿克曼計劃斥70億元增持Howard Hughes

百度曾跌逾7% 花旗高盛予買入評級

內地1月新建商品住宅均價按月跌0.07% 按年跌5.4%

滬深三大指數低開 人行進行5389億人幣逆回購 淨回籠191億元

恒指低開199點 科指跌1% 京東跌3%

晶泰控股折讓5%配股 籌20億 半年累計集資40億

黑芝麻智能折讓11%配股 籌12億元

港股ADR跌54點 夜期低水202點 阿里、匯控、恒生等業績

美息、美股上升 道指升10點 標指創新高 納指創逾三周高

北水增持阿里影業 減持中國建材

 