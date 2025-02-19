花生友留意到，人稱「Ken Sir」的活躍投資者呂宇健係佢公開IG都有發文，話朋友係現場見到一個人熟口熟面，原來就係Adrian！其實好似Adrian咁嘅城中名人，係幾千人參加的會議中，都猶如「漆黑中嘅螢火蟲」一樣，備受注目。

而Ken Sir係文中，更爆出原來傳聞Adrian計劃短期同媒體短聚交流，唔知係咪講下佢係公職的最新動向，或有關香港財富傳承學院的發展，定係分享下最新佢伙拍JAKOTA進軍了短劇市場的原因同睇法呢？

其實Adrian一向諗頭多多，以往係新世界發展時擔任要職，已經提出要搞區塊鏈平台River Chain，又投資了區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox及發展元宇宙，又投資NFT（非同質化代幣）等等，花生友都好期待佢係Consensus香港嘅分享呢！

文：中環牌花生

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