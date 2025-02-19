彭博社引述消息指2016年熱門遊戲Pokémon Go的開發商Niantic Inc.正洽售其視頻遊戲業務予沙特所有的公司Scopely Inc.，交易最快未來數周公布。
報道引述消息指，正在討論的價格約為35億美元，任何協議都將涉及Pokémon及其他手機遊戲，但無法保證協議一定會達成。
Pokémon Go曾風靡全球，但Niantic難以復制這一巨大成功。該公司在2022年和2023年進行了裁員並取消了一些開發中的遊戲，旗下遊戲《哈利波特：巫師聯盟》(Harry Potter: Wizards Unite game)於2022年停服。
Niantic和Scopely的代表不予置評。Scopely的所有者是沙特公共投資基金的附屬公司Savvy Games Group。
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