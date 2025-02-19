恒生銀行財務總監蘇雪冰於業績會中表示，由於貸款需求疲弱，恒生將剩餘的流動資⾦主要投放於優質⾦融資產（應包括國債及優質企業債在內等資產）；對於LCR高企，蘇雪冰回應稱，恒生去年富裕客戶數目按年升75%，整體富裕客戶數目按年升15%，另內地零售客新開戶數目按年大升81%，LCR應因存款增加而上升。

蘇雪冰續稱，貸款需求仍疲弱，去年下半年雖有減息，惟減息步伐緩慢，且未來減息周期存不確定性，令客戶貸款較審慎，而恒生將續支持客戶「In all business cycle（於不同業務周期當中）」及最佳化銀行收入，另她認為跨境客戶推動非利息收入的趨勢將持續。

恒生行政總裁施穎茵則補充，恒生一直增長其目標客戶群，「你個底板（指客戶數量及客戶存款）一定要『sound』（穩健），你先至可以『fuel growth』（促進增長）」。她有信心其存款增長及財管業務改善可繼續維持，帶動恒生未來有更大業務增長。

去年下半年減息多次後，對於未來貸款增長，施穎茵提到，減息後至今，與房地產客戶及其他客戶溝通後，他們整體反應正面，因可以舒緩客戶流定性壓力，亦觀察到市面上見到於投資支出面方面，有更多「appetite」（意慾）及活動，另樓市亦見回穩跡象。

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