張建泰表示，在中國/香港股市風險偏好轉為看漲的同時，離岸人民幣與人民幣即期匯率穩定在7.28附近。資本回流中國投資領域以及國債息上升為人民幣提供了支撐。特朗普沒有立即針對中國產品徵收額外關稅也讓投資人鬆了一口氣。

張建泰表示，港股方面，受香港股市上漲推動，港元現貨進一步走強至7.77中段水平。中國投資者對購買香港股票表現出濃厚興趣，北水昨創下四年來最大流入量。隨著大市成交額飈升至3,000至4,000億港元，且IPO活動預期回暖，港元流動性狀況收緊，促使市場參與者平倉美元/港元現貨套利交易多頭倉位。為因應此情况，香港金管局透過貼現窗口貸出55億港元流動性，為2019年12月以來新高。

張建泰表示，中國1月份代客戶外匯淨結算逆差由前期的-752億元擴大至2,819億元。特朗普關稅風險再度浮現，以及相關的人民幣貶值壓力，或將促使企業或個人減持人民幣。同時，經外匯遠期結售匯比率調整後，外匯售匯比率與外匯結匯比率差距擴大，預示中美利差影響下，外匯囤積行為可能回歸。

張建泰認為，1月外匯淨結算赤字擴大反映了對特朗普針對中國激進關稅政策的擔憂。不過，隨著人民幣情緒在2月趨於穩定，這種外匯兌換流量可能在短期內達到高峰。值得注意的是，特朗普目前並未推出極端關稅計劃，顯示中美貿易戰風險並未明顯升級。重要的是，即使在美國對所有中國商品徵收10%的關稅後，人行仍維持穩定的人民幣匯率支撐，這意味著短期內可能不會出現關稅導致的人民幣貶值。近期中國和香港股市的上漲或許也能緩解投資人的擔憂，讓資本重新流入中國境內。

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