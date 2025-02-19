馬斯克的人工智慧新創公司 xAI 也正在尋求融資，其估值在最近幾周提升。彭博社引述消息指，該AI公司正在向潛在投資者尋求新一輪融資，其估值可能達到約750億美元，X 在 xAI 中持有約60億美元的股份。

在目前交易談判之前的12月，富達投資已將其持有的Twitter股份從440億美元的售價下調約70%。

X公司的債務最近也經歷了重新估值。報道引述消息指，摩根士丹利上周正以不低於票面價值的價格出售30億美元X債券做最後的準備。這是在獲得了足夠多的投資者需求之後做出的舉措，此前該公司為減輕債務所做的努力遭到了潛在買家的猶豫。

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