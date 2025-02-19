螞蟻集團擬進軍具身智能機械人領域，並透過旗下上海螞蟻靈波科技有限公司進行自主研發。
內媒《科創板日報》引述招聘平台訊息顯示，螞蟻集團開放招聘具身智能機械人系統和應用等職位，職位要求包括開發自研機械人操作系統、建設開發者平台與生態等。
《新浪科技》引述螞蟻集團回應稱，集團去年註冊成立了螞蟻靈波科技有限公司，聚焦具身智能技術和產品研發，「螞蟻集團在持續佈局和加大AI（人工智能）投入。」
其他報道
恒生LCR創新高破300% 蘇雪冰：減息不確性下客戶貸款較審慎
財經花生丨鄭志剛現身幣圈盛事Consensus大會 莫非搞短劇聯乘加密貨幣？
半日沽空金額減21% 盈富沽空減44% SPDR金ETF沽空增79倍
恒指半日跌65點 科指升0.37% 成交、北水降 南方恒生科技街貨8個月低
恒生去年多賺3%至183.79億元 勝預期 第四次中期息3.2元
匯控去年多賺6.5%勝預期息0.36美元 擬再回購20億美元
澳新：美國對華加徵10%關稅 對美國出口將降20% GDP降0.5個百分點
Keeta港申KeeMart商標 或攻網上超市 行業競爭趨白熱化 公司未回應
港元拆息全線向上 1個月HIBOR創1個月高 Shibor個別發展
滬深三大指數低開 人行進行5389億人幣逆回購 淨回籠191億元
港股ADR跌54點 夜期低水202點 阿里、匯控、恒生等業績