內媒《科創板日報》引述招聘平台訊息顯示，螞蟻集團開放招聘具身智能機械人系統和應用等職位，職位要求包括開發自研機械人操作系統、建設開發者平台與生態等。

《新浪科技》引述螞蟻集團回應稱，集團去年註冊成立了螞蟻靈波科技有限公司，聚焦具身智能技術和產品研發，「螞蟻集團在持續佈局和加大AI（人工智能）投入。」

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