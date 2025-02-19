她在文中指出：「如果我是一個技術圈內的不認識羅福莉的人，看到那些充滿一堆事實性錯誤、low到爆的AI風自媒體文章，也會默默給那些買熱搜的評論點個讚。」

文中又提到，她希望「為了流量、為了消費的自媒體們請收手」，不要再無差別打擾其家人、朋友、同學乃至初高中班主任，重申自己只想安靜做難而正確的事情。

此前內媒報道，羅福莉已離開DeepSeek並已在新公司上班，惟未有提及是否已加盟小米。另《紅星新聞》引述羅福莉在四川宜賓的親屬透露，羅福莉的丈夫在春節期間開發一個新產品，所以他們春節都沒回家。該親屬又稱，羅福莉丈夫的研究方向與她是同一個領域，只是細分項目不一樣。

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