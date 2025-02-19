匯控（0005）績佳，股價創近4年高，收市升1.38%；恒生（0011）則曾跌最多6.5%，見4個月最大跌幅，收市跌3.92%，成交急增1.5倍，近兩年最多。上日盈富（2800）、南方恒生科技（3033）街貨續減。

恒指今早低開199點，高位跌1點，低位跌327點，高低波幅326點。上升股份比例為32.95%，下跌為33.59%，無升跌為33.44%。

恒指收市跌32點或0.14%，報22944點，大市成交金額2625億元，較上日減少22.46%，是2月11日2196.12億元成交後最少；國指跌12點或0.15%，報8463點。恒生科技指數收報5672點，升0.59%。

藍籌股成交金額1304.99億元，佔大市成交49.71%；科指成份股成交金額995.92億元，佔大市成交37.93%；國指成份股成交金額1149.07億元，佔大市成交43.77%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.02億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.04%，至132.32億元，佔大市成交5.03%。牛熊證成交金額47.49億元，減少44.9%；窩輪成交金額84.83億元，減少1.05%。

藍籌39隻升，38隻下跌，6隻無升跌。蒙牛（2319）升10.36%，收報17.26元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌3.92%，收報100.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）創52周高，見38.55元，收報38.3元，升22.95%；跌幅最大的是美團（3690）收報167.7元，跌3.01%。

恒指續高於10天線(21967.19點)。科指續高於10天線(5349.19點)。

北水南下合計淨流入103.24億元，較上日減少53.96%，是2月14日後新低，當日報77.12億元。北水連續第4日流入，累計流入512.32億元，對上一次連續4日淨流入是2024年12月20日。北水本月累計流入701.17億元，連續第20個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.42%，是2月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.79%。低見22649.49點，是2月18日22608.18點後最低。收市報22944.24點，是2月17日後收市新低，當日報22616.23點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

科指曾升最多0.66%，是2月18日後最大升幅，當日升幅為3.59%。高見5676.37點，是2月18日5696.46點後最高。今日收市報5672.24點，是2022年1月24日後收市新高，當日報5703.63點。連升2日，累計升172.98點，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

國指曾跌最多1.66%，是2月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見8334.69點，是2月18日8321.18點後最低。收市報8463.1點，是2月17日後收市新低，當日報8323.67點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

午後消息股表現

匯控（0005）去年多賺6.5%勝預期息0.36美元 擬再回購20億美元。創52周高，見88.8元，收報88.4元，升1.38%。

匯控（0005）曾升最多1.83%，是2月18日後最大升幅，當日升幅為1.99%。高見88.8元，是2011年2月21日89.0501元後最高。今日收市報88.4元，是2011年2月21日後收市新高，當日報88.4643元。連升3日，累計升3.90元，對上一次連升3日是2月6日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。成交金額增13.81%，至35.23億元，是2024年10月29日後最多，當日達37.92億元。

恒生（0011）去年多賺3%至183.79億元 勝預期 第四次中期息3.2元。恒生：續考慮不同行動回報股東。恒生LCR創新高破300% 蘇雪冰：減息不確性下客戶貸款較審慎。收報100.5元，跌3.92%。

恒生（0011）曾跌最多6.5%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為7.05%。低見97.8元，是2月5日97.7元後最低。連跌2日，累計跌4.5元，對上一次連跌2日是2月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月14日。

今早及隔晚消息股表現

百度（9888）曾跌逾7% 花旗高盛予買入評級。百度去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67億人幣，勝預期。李彥宏：借助人工智能重塑產品實現輕資產運作，蘿蔔快跑開發第六代車冀全球發展。收報88.35元，跌2.05%。

易點雲（2416）發盈喜 股價一度飈逾22%。收報2.89元，升30.77%。

晶泰控股（2228）折讓5%配股 籌20億 半年累計集資40億。收報7.71元，升18.98%。

黑芝麻智能（2533）折讓11%配股 籌12億元。收報27.15元，升3.23%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報124.1元，跌1.74%。

網易（9999）收報162.5元，跌1.81%。

冠君產業信託（2778）收報1.78元，升1.14%。

IMAX（1970）收報8.96元，升0.56%。

南順（0411）收報8.3元，無升跌。

盈大地產（0432）收報0.194元，無升跌。

TAI PING CARPET（0146）收報1.28元，無升跌。

蒙牛乳業（2319）盈警，去年盈利急跌最多99%。收報17.26元，升10.36%。

現代牧業（1117）盈警料去年盈轉虧，最多蝕15.5億人幣。收報1.07元，升4.9%。

香港科技探索（1137）：HKTVmall1月總交易額按月升7.17%。收報1.32元，跌2.94%。

新世界發展（0017）據報擬增總值38億美元物業作貸款再融資抵押品。收報4.32元，升3.35%。

比亞迪（1211）王傳福：中國新能源汽車領先同儕大約3至5年。收報368.2元，升0.71%。

中銀人壽與中銀香港（2388）推內地旅居計劃跨境支付及保障。創52周高，見27.1元，收報26.75元，無升跌。

平安資管增持農行（1288）。收報4.54元，跌0.66%。

英美資源集團最高5億美元，將巴西鎳礦售予五礦資源（1208）。收報2.53元，跌5.6%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見95.2元，收報92.6元，升0.65%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.07元，收報8.02元，升1.52%；小米集團－Ｗ（1810）創上市新高，見49.5元，收報49.45元，升2.17%；藥明合聯（2268）創上市新高，見35.95元，收報35.6元，升6.91%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.89元，收報7.49元，跌3.1%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見51.6元，收報40.15元，跌18.14%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見7.91元，收報7.73元，升1.71%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見345.4元，收報345.4元，升0.94%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見46.35元，收報46.35元，升2.54%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.35元，收報25.05元，跌0.2%；國富氫能（2582）創上市新高，見155元，收報154.5元，升8.04%；順豐控股（6936）創上市新高，見37.8元，收報37.7元，升4.29%；重塑能源（2570）創上市新高，見264元，收報250.6元，升0.32%；佑駕創新（2431）創上市新高，見31.3元，收報30.3元，升0.33%；越疆科技（2432）創上市新高，見31.5元，收報31.2元，升7.59%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見132.8元，收報129.5元，升2.78%；英諾賽科（2577）創上市新高，見58.25元，收報58.15元，升6.6%；健康之路（2587）創上市新高，見21元，收報20.9元，升5.88%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.4元，收報1148.4元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1111.05元，收報1111.05元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088元，收報1088元，升0.05%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見19.79元，收報19.79元，升1.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見575.2元，收報575.2元，升0.01%；優然牧業（9858）創52周高，見2.34元，收報2.31元，升2.21%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見49.5元，收報49.45元，升2.17%；中芯國際（0981）創上市新高，見51.9元，收報51.8元，升8.37%；小鵬（9868）創52周高，見72.65元，收報71.1元，升4.02%；華虹半導體（1347）創52周高，見38.55元，收報38.3元，升22.95%；中銀香港（2388）創52周高，見27.1元，收報26.75元，無升跌；匯控（0005）創52周高，見88.8元，收報88.4元，升1.38%；聯通（0762）創52周高，見9.6元，收報9.26元，升2.89%；藥明生物（2269）創52周高，見25.25元，收報24.3元，升0.41%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，江山控股（0295）低見0.015元，收報0.016元，跌11.11%；正商實業（0185）低見0.111元，收報0.118元，跌10.61%；中教控股（0839）低見2.35元，收報2.4元，跌4.38%；從玉智農（0875）低見0.51元，收報0.54元，跌21.74%；帝王國際投資（0928）低見0.029元，收報0.029元，跌6.45%；華油能源（1251）低見0.09元，收報0.095元，跌9.52%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.019元，收報0.021元，跌16%；華控康泰（1312）低見0.024元，收報0.026元，跌10.34%；現恆建築（1500）低見0.058元，收報0.067元，升3.08%；力高集團（1622）低見0.128元，收報0.135元，跌3.57%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見17.38元，收報17.8元，升1.95%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.84元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，跌1.35%；REGAL INT'L（0078）低見2.12元，收報2.14元，跌5.31%；佳寧娜（0126）低見0.14元，收報0.153元，跌6.71%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.97元，跌2.02%；麗新國際（0191）低見0.5元，收報0.51元，跌8.93%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.54元，收報0.55元，跌3.51%；愛帝宮（0286）低見1.24元，收報1.28元，跌1.54%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.178元，收報0.178元，跌1.66%。

異動股

上升異動股，包括，時富投資（1049）收報0.82元，升64%；昇能集團（2459）收報0.28元，升60.92%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.5元，收報0.495元，升57.14%；長城微光（8286）收報0.101元，升48.53%；腦洞科技（2203）收報0.315元，升44.5%；瑋俊生物科技（0660）收報0.159元，升43.24%；豆盟科技（1917）收報0.073元，升35.19%；飛霓控股（8480）收報0.135元，升32.35%；德琪醫藥－Ｂ（6996）創52周高，見1.87元，收報1.82元，升30.94%；易點雲（2416）收報2.89元，升30.77%；華領醫藥－Ｂ（2552）創52周高，見2.24元，收報2.19元，升28.82%。

下跌異動股，包括，快意智能（8040）見52周低0.27元，收報0.305元，跌29.07%；中國國家文化產業（0745）收報0.172元，跌23.21%；順騰國際控股（0932）收報0.02元，跌23.08%；中國萬桐園（6966）見52周低0.39元，收報0.425元，跌22.73%；快狗打車（2246）收報0.58元，跌22.67%；勵時集團（1327）收報0.039元，跌22%；從玉智農（0875）創上市新低，見0.51元，收報0.54元，跌21.74%；百勤油服（2178）收報0.065元，跌20.73%；中國投融資（1226）收報0.54元，跌20.59%；加幂科技（8198）創52周高，見0.45元，收報0.35元，跌19.54%；維港育馬（8377）收報0.11元，跌18.52%。

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