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匯控：裁員主要影響高層職位 大部分成本節省決策會於今年進行

匯控（0005）公布重組節省成本詳情，預計至2026年底每年可節省15億美元，主要通過簡化架構減省重覆職位，減少薪酬成本約8%。匯控本周裁減包括香港在內投行員工，行政總裁艾橋智表示，沒有裁減職位的人數目標，他預期大部分成本節省的措施會在今年內決定，今年底可節省3億美元，措施在2026年全數執行後，2027年以後可見到整體成效。

艾橋智表示，工商金融和資本市場業務合併為單一業務，出現重疊的主要為高層職位，他們薪酬通常較高，因此受影響裁減的人數會較少。

另外，是次節省成本主要通過提升效率進行，因此對收入的影響輕微，為盈利帶來貢獻。匯控將退出歐洲、美國和英國收購和股本資本市場業務，他指支持相關業務的香港投行員工會受影響裁減，投行因應業務調整員工是業務常態。

匯控預期從非策略業務額外調配15億美元至具有競爭優勢領域，艾橋智表示，該行會投資於亞洲和英國財富管理業務，特別是香港，去年有80萬新增個人及財富管理客戶，亦料作為最大跨境財富管理中心，另外該行亦會投資於財富管理中心，如新加坡、阿聯酋，以及大型市場包括中國內地和印度。另外，亦會加強在英國中小企、生成式人工智能的投資。

艾橋智又指，匯控會增加在交易銀行（transaction banking）的投資。對於美國新政府加徵關稅對其貿易相關業務影響，艾橋智認為關稅並非新事物，今次關稅變化較以往更為迅速，客戶需要更迅速地改變供應鏈和分銷渠道，該行在重要貿易路線有業務，了解本地和國際監管規模，作為全球最大貿易業務銀行，有很好的業務定位支持客戶適應貿易形勢。他又指過去8年全球貿易總額每年有單位數增長，預期全球貿易增長可以持續，全球貿易走廊會重新配置，區域內貿易會更為突出。

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