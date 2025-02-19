大市全日沽空金額359.35億元，較上日減少43.72%，沽空金額佔大市成交比率由上日的18.85%升至13.68%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）49.04億元，較上日減少73%，沽空比率由上日的47.91%降至30.18%。上日流通單位減少700萬個，降至68.66億個基金單位，平今年1月2日低位。南方恒生科技（3033）上日流通單位減少1.71億個，降至77.35億個基金單位，是去年6月14日後新低，當日為77.33億個。
沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國生科（2820）增加7875.08%，至58.18萬元；沽空減幅最多的股份為，中石化油服（1033）減少99.15%，至3780元。
藍籌當中，沽空比率最高的是周大福（1929）沽空比率42.31%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率50.72%。
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