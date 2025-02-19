對於行業前景，郭珮瑛指本港地產行業在租金、利息成本和空置率都面臨挑戰，不過今年見到向好趨勢，例如香港地產交易量和價格都在上升，政府在住宅物業亦有支持措施，整體而言對地產貸款信貸質素樂觀。

行政總裁艾橋智指，本港經濟正在改善、利率正在下降，貸款客戶仍維強韌，貸款成數和抵押品相對該行敞口維持在合理水平，不認為香港地產貸款會大幅增加信貸損失撥備。

匯控去季預期信貸損失錄14億美元，按季增加5億美元，郭珮瑛表示，期內有3億美元撥備來自英國和中國內地商業貸款客戶，其餘約10億美元與經濟前景相關，相關撥備在第四季屬正常水平，整體而言，零售貸款信貸質素穩定，批發貸款質素有波動，預期今年信貸成本維持在30點子至40點子的中期水平。

去季匯控銀行業務淨利息收益按季上升3.46%至109.5億美元，郭珮瑛指雖然期內利率下調，不過不利因率被資產負債表增長、到期結構性對沖再投資因素抵銷。匯控給予今年銀⾏業務淨利息收益約420億美元指引，她指美國減息不利淨息差，但減息時間會否推遲，令高息持續更長時間則有很大影響，另外今年續有950億美元結構性對沖到期，再投資可獲得更高利率，亦會有助其淨利息收入。至於信貸增長，她指現時較難準確預測，不過隨着客戶需求增加，對貸款增長保持樂觀。

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