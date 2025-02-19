這間自稱「香港第一家以星鏈工程和衛星精密製造為核心的商業航天企業」，被香港科技園追租後，近日突然反控並索償高達77億元，聲稱被誤導投資衛星製造中心。

事源是園方2024年底入稟，追討洲際航天一直拖欠的4700萬元租金同雜費。法庭文件顯示，公司當時已斷斷續續欠租，連管理費都故意拖延，情況頗令人側目。

洲際航天指，租賃及合作協議是基於多項承諾，包括場地設施能滿足技術需求，以及最高50%投資額的資助支持。該公司又聲稱之後才發現多為虛假陳述或未能履行，「因而遭受嚴重經濟損失」，索償合共76.87億元！

全球很多科技園區一般為吸引科創企業，平常都對入駐企業提供租金優惠與資助，由其提供的場地、技術支援與國際網絡，並孕育出不少獨角獸，是有效降低科創「試錯成本」的重要場地。在香港像商湯科技、思謀科技等都曾受惠，結果成功跑出。

但洲際航天似乎卻是假借商業航天的宏大願景，進駐科學園並簽訂多項合作協議，其後續對營運操守與財務狀況的手法，則可圈可點。作為個別事件解讀之餘，也不宜輕視租戶的企業管治問題可帶來的影響。

根據公司核數師羅兵咸永道最後一份報告，其流動負債比流動資產足足多出3.4億人民幣，現金一度只有7000萬。在連續合作七年後，更罕有地在自願離職前發出「非標準報告」，令外界對公司持續經營能力存疑。

資料顯示，公司自2021年借殼上市以來，航天業務形同長期食白果。其實有不少科創都是靠不斷找合作夥伴、頻頻簽署諒解備忘錄MOU、高調舉辦發佈會同出新聞稿的永續營運模式，營造到有好多潛在生意在路上，才會幾億市值但聲稱要追討幾十億經濟損失的霸氣。

有內地投資者苦主網頁計算過，洲際航天多個合作項目：阿聯酋衛星中心、吉布提大空港項目、與意大利衛星公司的合作等，很多都沒有下文，可能已淪為失憶諒解備忘錄，未知是否將不同MOU互相綑綁起來，「互保互貸」，做未達成滿足條件的失效藉口？

近年其財務惡化程度，連之前請回來做門面擔當的官商名人，像前律政司長袁國強、滙豐前主席艾爾敦等都相繼辭任獨立董事，盡早劃清界線。但轉眼間又引入聲稱是SpaceX的投資者及中東王子加盟，不改一貫作風。

儘管公司宣稱的衛星製造能力似乎缺乏重大進展，但動作多多之餘，近排突然又傳出賣盤，潛在新主有報道指是九天微星，管理層早年曾經誇下海口，目標是要做衛星界的華為，看來是有更加多部署，正在下一盤很大的棋。

說到底，對於企業的評估側重技術潛力與商業計劃，未來應該引入階段式審查，避免純概念型項目佔用資源；亦要不定期作主題審視，針對航天科技這類MOU每多失效者，查看生意模式是否不尋常。

承諾投資額資助原意是想分擔科創的初期成本，出發點是好，也具彈性，但可能誘導誇大資本支出的道德風險。但若缺乏動態監控，這類MOU科創或PPT科創可能濫用資助，將錢間接用於財技而非直接撥作研發。

理想做法是設定2至3年的技術里程碑，叫停未達標者的補貼，建立止蝕退場機制；同時對財務風險偏高（不斷低價配股發債融資）企業加強監測，以免被無理大口反咬。

如果有一間科技公司核數師辭任，董事齊跳船，拉攏名人多過招攬工程師，財技操作多過衛星發射，加上放大反告欠租官司，就難免令人感到是利用司法程序作拖延技倆。不要用財技幌子埋沒科創初心才好。

久利生