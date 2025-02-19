moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Endowus推「固息寶」客户閒置資金可收息

新加坡線上財富管理平台智安投Endowus智安投宣布，正式推出「固息寶」為客戶鎖定高達4.03%，且具競爭力的美元固定年化收益率，並設有1個月、3個月及6個月的期限供選擇。Endowus續指，「固息寶」最低投資額為1萬美元（約7.8萬港元），除此以外，並無任何其他附加條件及限制，即可為資金解鎖具競爭力的定存利率。

Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，理解部分投資者，需要更多時間尋找最適合自己投資目標和風險承受能力的投資策略。「固息寶」為客戶提供一個無憂的解決方案，為客戶的閒置資金，帶來更穩定固定收益。

Endowus智指出，自去年於香港正式啟動，業務錄得強勁增長，客戶資產按年增長八倍。另外，智安投香港於今年1月的新增淨資產，與上一個月（即2024年12月）相比，錄得逾1.2倍增長。

其他報道

寶光實業：終止內地業務

恒生：利蘊蓮將退任董事長 永泰鄭維新接任

證監會：制定「ASPIRe」路線圖以推動香港發展為全球虛擬資產中心

全日沽空金額減43% 盈富沽空減73%

匯控：裁員主要影響高層職位 大部分成本節省決策會於今年進行

恒指收市跌32點 科指升0.5% 成交不足3000億 北水減半 匯控4年高 恒生成交兩年最多

港交所中國區上市發行服務主管 據報因團隊重組而離職

DeepSeek︱羅福莉：我不是天才少女 捧得多高摔得多重

鄭志剛：數字資產影響財富傳承

港元升值 創1個月最強

X據報以440億美元估值集資

傳螞蟻集團自研人形機械人

滬指以近日中高位收市 收漲0.81%

瑞穗：股市上升 資本重新流入

恒生：續考慮不同行動回報股東

恒生LCR創新高破300% 蘇雪冰：減息不確性下客戶貸款較審慎

Pokémon Go開發商據報洽售視頻遊戲業務

財經花生丨鄭志剛現身幣圈盛事Consensus大會 莫非搞短劇聯乘加密貨幣？

半日沽空金額減21% 盈富沽空減44% SPDR金ETF沽空增79倍

恒指半日跌65點 科指升0.37% 成交、北水降 南方恒生科技街貨8個月低

恒生去年多賺3%至183.79億元 勝預期 第四次中期息3.2元

匯控去年多賺6.5%勝預期息0.36美元 擬再回購20億美元