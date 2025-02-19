新加坡線上財富管理平台智安投Endowus智安投宣布，正式推出「固息寶」為客戶鎖定高達4.03%，且具競爭力的美元固定年化收益率，並設有1個月、3個月及6個月的期限供選擇。Endowus續指，「固息寶」最低投資額為1萬美元（約7.8萬港元），除此以外，並無任何其他附加條件及限制，即可為資金解鎖具競爭力的定存利率。
Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，理解部分投資者，需要更多時間尋找最適合自己投資目標和風險承受能力的投資策略。「固息寶」為客戶提供一個無憂的解決方案，為客戶的閒置資金，帶來更穩定固定收益。
Endowus智指出，自去年於香港正式啟動，業務錄得強勁增長，客戶資產按年增長八倍。另外，智安投香港於今年1月的新增淨資產，與上一個月（即2024年12月）相比，錄得逾1.2倍增長。
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