Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，理解部分投資者，需要更多時間尋找最適合自己投資目標和風險承受能力的投資策略。「固息寶」為客戶提供一個無憂的解決方案，為客戶的閒置資金，帶來更穩定固定收益。

Endowus智指出，自去年於香港正式啟動，業務錄得強勁增長，客戶資產按年增長八倍。另外，智安投香港於今年1月的新增淨資產，與上一個月（即2024年12月）相比，錄得逾1.2倍增長。

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