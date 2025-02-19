澳門特首岑浩輝上台後，在今日主持經濟發展委員會今年首次全體大會。澳門媒體引述他發言時指出，澳門發展的內外環境相信會持續深刻變化和轉變。尤其今年單邊主義和保護主義等因素明顯，且節奏急劇上升，全球經濟面臨很多不確定不穩定因素，澳門無法獨善其身。他又說，澳門旅遊博彩業的競爭態勢正在加劇且逼近，澳門面臨的風險及挑戰不可忽視，必須多留意應對。
他稱，在澳門內部經濟方面，預料博彩業一業獨大的結構性問題在相當長一段時期之內，恐怕難以實現根本性的轉變；而客源結構單一、財政稅收來源失衡、創新能力不足等，他形容這些老大難的問題，仍有待尋求更好改善和解決辦法。新的經濟周期包括消費模式和消費觀念等多個模式的轉變，亦帶來很大挑戰，如何妥善處理經濟復甦過程中，澳門內部的經濟發展不充分、不平衡等問題，多元產業發展不如社會預期，本澳中小企業面臨的共性難題，以及如何真正做好粵澳合作開發橫琴更好助力澳門經濟發展等，他謂這些老問題及新挑戰都無法迴避，只能直接面對。
澳門媒體報道指，今日會議應出席委員人數41人，實際出席委員人數37人，出席率九成。
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