冠君產業信托行政總裁侯迅指，據政府數據今年農曆新年訪港旅客入境人數上升，而今年一月份市道暢旺，加上農曆新年市民辦年貨，商場人流提升，但由於農曆新年假期長達5天，故亦有不少市民外遊，故新年期間表現較新年前遜色，但集團仍然樂觀，認為未來在本港多項盛事及啟德體育園開幕等支持下，加上一簽多行擴大，將會有利市道，對市場審慎樂觀。

冠君產業信托去年全年租金收益總額按年跌5.5%至21.85億元；物業經營淨開支按年跌0.4%至3.65億元；物業收益淨額按年跌6.5%至18.2億元；截至去年底資產負債比率則維持在 23.7%的健康水平，2023年底為22.8%。

去年花園道3號的租金收益總額按年跌7.4%至11.32億元；物業收益淨額按年跌8.2%至9.93億元。截至2024年底寫字樓出租率為 82.6%，較2023年底82.8%微跌。

冠君產業信托行政總裁侯迅指出，為保持出租水平及穩定的收入來源，已在2024年主動與租戶商討2025年到期租約的續租事宜，同時積極與租戶磋商為2026年才到期的租約提前辦理續租。至今，約40%的2025年到期租約及近半2026年到期租約已確認續租，其中包括數個大型及主要租戶。

她表示，市場對寫字樓市場展望亦非正面，供應充裕及需求疲弱令中環寫字樓的市場租金持續受壓，加上地緣政治、經濟大環境不明朗等，均令需求放緩。花園道三號於 2024 年無可避免繼續 面對續租租金下跌的問題，現收租金於2024年底跌至每平方呎 87元，2023年底則為91.7元。

至於朗豪坊方面，公司表示疫後內地醫療旅遊復蘇步伐較預期慢，令朗豪坊辦公樓的表現受到影響。部分美容和醫療租戶縮減了在朗豪坊寫字樓的業務規模。2024年底的朗豪坊寫字樓出租率為87.2%，較2023年底的93.3%再跌6.1個百分點。

朗豪坊寫字樓雖然2024年下半年的出租率保持穩定，但現收租金微跌至2024年底的每平方呎44元，較2023年底每平方呎45.9元再減少。受平均出租率和續租租金下跌影響，租金收益減少7.3%至3.24億元。租金佣金隨租務活動淡靜而下跌，加上維修及保養開支減少，正好抵銷因平均出租率下降而上升的樓宇管理淨 開支。物業收益淨額減少8%至2.8億元。

而截至2024年底朗豪坊商場出租率維持在99.3%的高水平，但基本租金收入增至4.75億元，主要因為純收取分成租金的租約改為收取基本租金加分成租金，以及部分新簽租約錄得較高租金。可是，分成租金因租戶銷售放緩而跌至1.96億元，按年跌12.5%；基本租金的升幅不足以抵消分成租金的跌幅。

整體而言，商場的租金收益微跌1.6%至7.28億元，現收租金減至每平方呎157.5元，較2023年底的185.3元跌15%。

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