花旗的報告指出，該行於2月17日帶同投資者到訪金沙中國旗下倫敦人名匯，並對該項目的非博彩設施印象深刻，料有助改進高端中場客戶的體驗。當中除供應最多，並佔該項目50%房數的查爾斯套房，3月預訂周末房間每晚叫價1050美元，其他面積更大的高級套房亦陸續出籠。當中面積達208平方米的諾曼套房，3月份周末預訂價達6100美元。

另麥格理最新報告指出，料2月賭收會介乎185億至193億澳門元，按年跌1%至3%。上周即2月10日至16日，日均賭收已降至7.43億澳門元，按周下跌10%。

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