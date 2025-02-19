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金沙周五派成績表  摩通及大摩料復派股息

金沙中國（1928）將於本周五公布最新季度及全年業績數據，該股已經自2019年停派末期息至今已經長達5年，最近有跟進該股的大行包括摩根大通及摩根士丹利，均預期在金沙宣布財務數據同時，可望恢復派息。摩根大通料，該股會派息0.25元。摩根士丹利的報告則指，由於該股公布董事會日期加列考慮派期息，其料該股恢復派每股超過0.2元股息，並最終逐步回復至每股2元，料隨後中期業績會繼續派息，料加起來共派息每股可達1元，股息率達6.2厘。

花旗的報告指出，該行於2月17日帶同投資者到訪金沙中國旗下倫敦人名匯，並對該項目的非博彩設施印象深刻，料有助改進高端中場客戶的體驗。當中除供應最多，並佔該項目50%房數的查爾斯套房，3月預訂周末房間每晚叫價1050美元，其他面積更大的高級套房亦陸續出籠。當中面積達208平方米的諾曼套房，3月份周末預訂價達6100美元。

另麥格理最新報告指出，料2月賭收會介乎185億至193億澳門元，按年跌1%至3%。上周即2月10日至16日，日均賭收已降至7.43億澳門元，按周下跌10%。

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