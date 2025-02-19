moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

思捷再發盈警  料去年度虧損11.72億元

思捷（0330）發出盈利預警，料截至2024年底止年度，錄得未經審核股東應佔淨虧損約11.72億元，仍然繼續錄得按年虧損，但是比2023年度股東應佔淨虧損約23.39億元為少。

公司解釋，虧損減少，與附屬公司脫離綜合入賬，產生一次性收益約30.74億元，及營運成本減少21.95億元有關。但是由於需要確認商標虧損約20.4億元、存貨及應收賬撥備約12.74億元抵消。

思捷指，已開始從其遺留的業務基礎設施中轉型。展望未來，公司現有更好的條件、追求輕資產，及以授權為重心的業務模式，從而以可持續的方式，將思捷環球全球品牌的變現能力最大化。其料於3月底發布全年度業績。

期內，由於受到不利的營運環境，當中包括通脹導致的高成本、提高的利率、能源價格，及冠狀病毒疫情後等影響，致歐洲及美國附屬公司進入破產程序，並脫離綜合入賬。同時，面對歷史遺留成本，例如規模不當的門店，面對長期租賃的高租金、過度臃腫的勞動力成本，及產能過剩物流設施相關費用，均加重了其附屬公司的負擔。在此背景下，思捷年度內益減少73%至15.93億元，致毛利減少76%至5.91億元。同時，其進行重組亦導致虧損縮減，主要由於附屬公司脫離綜合入賬產生一次性收益，營運成本亦減少。

思捷今日收市報0.122元，跌1.61%，成交額達7.55萬元。

其他報道

【久利生專欄】防財技幌子變科創提子

冠君去年可分派收入跌近15% 行政總裁稱對市場審慎樂觀

澳門特首岑浩輝：旅遊博彩業競爭加劇 多元產業發展不如預期需面對

鴻興印刷盈警料盈轉虧蝕4300萬元

匯控：本港地產商信貸質素穩健 不預期產生大額信貸撥備

寶光實業：終止內地業務

恒生：利蘊蓮將退任董事長 永泰鄭維新接任

證監會：制定「ASPIRe」路線圖以推動香港發展為全球虛擬資產中心

全日沽空金額減43% 盈富沽空減73%

匯控：裁員主要影響高層職位 大部分成本節省決策會於今年進行

恒指收市跌32點 科指升0.5% 成交不足3000億 北水減半 匯控4年高 恒生成交兩年最多

港交所中國區上市發行服務主管 據報因團隊重組而離職

DeepSeek︱羅福莉：我不是天才少女 捧得多高摔得多重

鄭志剛：數字資產影響財富傳承

港元升值 創1個月最強

X據報以440億美元估值集資

傳螞蟻集團自研人形機械人