公司解釋，虧損減少，與附屬公司脫離綜合入賬，產生一次性收益約30.74億元，及營運成本減少21.95億元有關。但是由於需要確認商標虧損約20.4億元、存貨及應收賬撥備約12.74億元抵消。

思捷指，已開始從其遺留的業務基礎設施中轉型。展望未來，公司現有更好的條件、追求輕資產，及以授權為重心的業務模式，從而以可持續的方式，將思捷環球全球品牌的變現能力最大化。其料於3月底發布全年度業績。

期內，由於受到不利的營運環境，當中包括通脹導致的高成本、提高的利率、能源價格，及冠狀病毒疫情後等影響，致歐洲及美國附屬公司進入破產程序，並脫離綜合入賬。同時，面對歷史遺留成本，例如規模不當的門店，面對長期租賃的高租金、過度臃腫的勞動力成本，及產能過剩物流設施相關費用，均加重了其附屬公司的負擔。在此背景下，思捷年度內益減少73%至15.93億元，致毛利減少76%至5.91億元。同時，其進行重組亦導致虧損縮減，主要由於附屬公司脫離綜合入賬產生一次性收益，營運成本亦減少。

思捷今日收市報0.122元，跌1.61%，成交額達7.55萬元。

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