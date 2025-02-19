方案亦提出，允許外商投資性公司使用境內貸款開展股權投資，加大政策宣傳解讀力度，為跨國公司在華投資設立總部型機構提供便利。

在外商投資法框架下，修訂《關於外國投資者併購境內企業的規定》，優化外資併購規則和併購交易程序，完善併購管理範圍，降低跨境換股門檻等。鼓勵外商投資養殖、飼養設備生產、飼料獸藥生產等畜牧業相關領域並享受國民待遇。

支持外資企業參與我國新型工業化進程，重點引進高技術領域外商投資，為外資企業提供更多市場機會和合作空間。鼓勵養老服務、文化和旅遊、體育、醫療、職業教育、金融等服務業領域吸引利用外資，滿足多層次服務消費需求。

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