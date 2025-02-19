集團去年綜合收入按年增10%至9.01億元，該增加主要是由於日本北海道二世古的酒店業務及四季康樂活動業務的收入增加所致。

按地區計，印尼的物業投資PCP Jakarta在2024年的總租金收入為2.06億元，較2023年2.39億元，按年跌13.8%﹔物業的出租率於年內表現保持穩定，持續為集團的收入來源之一。2024年度已承諾的寫字樓樓面出租率為85%，較2023年出租率83%，按年增2個百分點。

去年集團並無錄得日本物業發展收入，至於酒店業務，位於日本北海道的二世古花園柏悅酒店去年平均入住率上升6個百分點。截至2024年12月31日止年度，集團自日本的酒店業務錄得收入為3.49億元，較2023年2.76億元，按年增26.4%。日本康樂及休閒業務去年收入攀升至2.06億元，較2023年1.56億元，按年增32.1%。

在泰國攀牙省，33%的第1A期別墅已售出或預留。去年集團並無錄得自泰國的物業發展收入，而2023年則錄得收入3,000萬元。

物管方面，集團在香港收入為3100萬元，日本方面則為8700萬元。

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