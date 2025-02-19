國泰顧客及商務總裁劉凱詩指，國泰航空和香港快運於1月25日當天合共載客逾11 萬人次，創下疫後單日載客量的新高紀錄。聖誕及新年假期過後國泰航空的商務出行需求有所回升，前艙的載客率保持穩健增長。

此外，1月份亦是新學期的開始，大批留學生出境回校，推高長途航線的需求。臨近月底的農曆新年假期間，香港及內地旅客外遊需求急升，當中以短途目的地最受歡迎。預計接下來直至3月底前，休閒旅遊的需求會轉趨淡靜。

貨運方面，劉凱詩指，新年假後貨運活動起步較慢，但隨著農曆新年臨近，踏入傳統 的旺季，需求迅速回升。來自西南太平洋的鮮貨及當季農產品運送需求保持強勁，而東南亞、南亞、中東及非洲採用「國泰—貴重物品運送」方案的高價值 貨物亦有增加。但相信貨物運送需求在農曆新年後會稍為放慢。

香港快運方面，快運於2025年1月創下單月接載超過66.7萬人次的新紀錄，載客量較 2024年同月增加46.1%，可用座位公里數增加39.7%。在今年1月，快運除了創下載客量新紀錄外，亦持續擴展網絡，提升多條航線的航班數量，包括往返東京（成田）航班數量增至每日6 班；往返廣島航線加至每周4班。此外，花蓮、清邁、曼谷及富國島航線在農 曆新年的高峰期間亦提供加班機。

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