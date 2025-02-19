該集團指，此項投資正好因應關鍵基礎設施，特別是數據中心以及數位經濟中的智能工業應用對安全、可靠和可持續即時能源解決方案的持續增長需求，發揮重要作用。 該項目預計將創造150至180個新工作崗位，包括技術和運營類等職位，為該地區的社會經濟增長作出貢獻。

作為全球領先的電池製造商，金山科技透過主要附屬公司GP Energy Tech Ltd，集團據此加強對新型可充電池技術和企業對企業( B2B) 能源儲存方案的研究與開發，尤以鎳基技術為重。是次宣佈策略性投資「柔佛-新加坡經濟特區」，藉著政府支持、投資優惠和股權融資，其準備擴大其可持續能源方案業務。這計劃不僅將增強集團的電池技術研發能力，還將在未來五年內提高生產能力，鞏固其在行業中的領導地位。

金山科技執行董事及董事總經理林顯立表示，可持續能源方案業務正是他們重點投資著力發展的重要範疇。集團正重整地區產能，柔佛-新加坡經濟特區為他們在東南亞版圖佈局提供策略機遇。 在Invest Johor支持下，他們未來的設施將成為推動創新電池技術和能源儲存的樞紐，進一步落實他們『賦能綠色明天』的承諾。 與當地政府的合作對於確保投資流程的順利和高效至關重要，他們對推動業務盈利能力以及貢獻更綠色的未來充滿信心。他續稱：「感謝大華銀行在此項目中為我們提供的指引和支持。金山科技對能夠成為他們最近與柔佛共同推出以速進柔佛-新加坡經濟特區投資的「綠色通道」(Green Lane) 的首家客戶感到自豪。」。此外，作為金山科技在可持續能源方案業務中的合作夥伴，德龍動能科技對此項投資決策亦表支持。