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美債息回軟 標指再創新高 道指升71點 金龍指數下跌

美債息回軟，息差個別發展，金龍指數下跌，美股上升，標指再創新高。聯儲局會議紀要進一步釋放暫不減息信號。紀要顯示，許多委員支持在經濟強勁、通脹頑固的情况下保持利率限制性，暗示央行將按兵不動直至抗通脹取得更多進展。聯儲局副主席表示，穩固的勞動力市場令決策者在利率問題上可以從容不迫。

特朗普稱烏克蘭總統澤連斯基為「獨裁者」。如果後者不迅速與俄羅斯達成協議，烏克蘭將亡國。澤連斯基指責特朗普被俄羅斯的話術蒙騙。

個股方面，蘋果推出售價599美元的新款低端版手機iPhone 16e，其中調制解調器晶片為蘋果自研，非高通產品。微軟發布首款量子計算晶片，該公司還推出可創建視頻遊戲場景的生成式人工智能模型Muse。

道瓊斯工業平均指數收漲71點，升幅0.16%，報44627點。標普500指數收漲14點，升幅0.24%，報6144點。納斯達克綜合指數收漲14點，或0.08%，報20056點。

聯合健康升2.06%，報511.04美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻88點，而家得寶跌1.95%，報395.43元，拖累道指48點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報244.87元，升0.16%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報185.27元，升0.81%，亞馬遜(美：AMZN)收市報226.63元，跌0%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報703.77元，跌1.75%，英偉達(美：NVDA)收市報139.23元，跌0.12%，微軟(美：MSFT)收市報414.77元，升1.25%，Tesla (美：TSLA)收市報360.56元，升1.82%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.91%，報552點。德國DAX指數收跌1.8%，報22433點；法國CAC 40指數跌1.18%，報8110點；英國富時100指數收跌0.62%，報8712點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.38%，報7728點。

美國2年期債息曾跌最多0.93%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.6%。低見4.2655厘，是2月18日4.2547厘後最低。收市報4.2676厘，是2月17日後收市新低，當日報4.2589厘。

美國10年期債息曾跌最多0.52%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.85%。低見4.5268厘，是2月18日4.486厘後最低。收市報4.5327厘，是2月17日後收市新低，當日報4.4762厘。

美2年期10年期債息差，曾擴闊至27.321基點，是2月13日27.5基點後最闊。收市報26.08基點，是2月12日後收市新高，當日報26.385基點。連升3日，累計升4.768基點，對上一次連升3日是2月12日。

美3個月10年期債息差，曾收窄至15.04基點，是2月18日14.956基點後最窄。收市報20.015基點，是2月17日後收市新低，當日報15.147基點。

金龍指數曾跌最多0.98%，是2月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.87%。低見7682.13點，是2月13日7502.94點後最低。收市報7728.85點，是2月13日後收市新低，當日報7684.04點。連跌2日，累計跌129.83點，對上一次連跌2日是2月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月14日。

道指曾升最多0.18%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見44636.19點，是2月14日44769.05點後最高。收市報44627.59點，是2月13日後收市新高，當日報44711.43點。連升2日，累計升81.51點，對上一次連升2日是2月11日。

標指曾升最多0.29%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見6147.43點，創新高。收報6144.15點，升0.24%，創收市價計新高。連升2日，累計升29.52點，對上一次連升2日是2月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月11日。

納指曾升最多0.29%，是2月18日後最大升幅，當日升幅為0.42%。高見20099.39點，是2月18日20110.12點後最高。收市報20056.25點，是2024年12月17日後收市新高，當日報20109.06點。連升5日，累計升412.39點，對上一次連升5日是2024年11月11日。

 

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