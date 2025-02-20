個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.83%，折合報492.09元；阿里巴巴（9988）跌0.87%，折合報122.29元；美團（3690）跌5.86%，折合報159.38元；匯控（0005）升0.14%，折合報88.6元；建行（0939）升0.17%，折合報6.69元。

道期現跌0.116%；標期現跌0.15%；納期現跌0.18%。日本東證指數現跌0.71%；韓國KOSPI指數現跌0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.98%。

VIX指數隔晚跌0.52%或0.08點，報15.27點。

紐油現跌0.09%或0.06美元，報72.18美元；布油現升0.26%或0.2美元，報76.04美元；金價現升0.21%或6.4美元，報2939.79美元；LME 銅期貨隔晚跌0.05%或5.5美元，報9466.5美元。比特幣現升0.2%或194.57美元，報96509.98美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.5307厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日布業績，包括，聯想（0992）、東亞銀行（0023）、汽車之家－Ｓ（2518）、嗶哩嗶哩（9626）、香港電訊－ＳＳ（6823）、宏利金融－Ｓ（0945）、網易雲音樂（9899）、百盛集團（3368）、兗煤澳洲（3668）、遠大中國（2789）。

金山科技（0040）提交意向書，擬於柔佛-新加坡經濟特區投資1.5億美元。

國泰（0293）1月載客量升37%，年廿八伙快運載客逾11萬人次創疫後單日新高。

騰訊（0700）據報整合四大產品線，推動AI產品布局。

盈大地產（0432）去年虧損收窄至2.3億，續不派息。

思捷（0330）再發盈警，料去年度虧損11.72億元。

金沙（1928）周五派成績表，摩通及大摩料復派股息。

冠君（2778）去年可分派收入跌近15%，行政總裁稱對市場審慎樂觀。

大摩上調匯控（0005）目標價9.1%至92.3元。匯控：本港地產商信貸質素穩健，不預期產生大額信貸撥備。匯控：裁員主要影響高層職位，大部分成本節省決策會於今年進行。

鴻興印刷（0450）盈警料盈轉虧蝕4300萬元。

寶光實業（0084）：終止內地業務。

恒生（0011）：利蘊蓮將退任董事長，永泰鄭維新接任。

其他報道

大摩上調中國股票評級 將恒指目標提高24%

美債息回軟 標指再創新高 道指升71點 金龍指數下跌

北水增持阿里影業 減持協鑫科技