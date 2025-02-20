恒指今早低開227點或1%，報22716點，大市成交金額34億元；國指今早低開72點或0.86%，報8390點。恒生科技指數開市報5610點，跌1.08%。上升股份比例為8.12%，下跌為8.8%，無升跌為83.07%。
藍籌10隻升，57隻下跌，16隻無升跌。比亞迪（1211）升1.85%，報375元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌5.78%，報158元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，19隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報57.65元，升0.61%；跌幅最大的是美團（3690）開市報158元，跌5.78%。
恒指續高於10天線(22149.7點)，50天線(20325.34點)升穿100天線(20334.74點)。科指續高於10天線(5404.34點)。
優必選（9880）折讓8%配股 籌8億。開市報98.5元，升0.1%。
宏利（0945）全年核心盈利增8% 增派息至0.44加元。無成交，報232元。
多間公司最快今日布業績，績前表現如下，聯想（0992）開市報12.58元，無升跌。
東亞銀行（0023）無成交，報10.06元。
汽車之家－Ｓ（2518）無成交，報59.95元。
嗶哩嗶哩（9626）開市報158元，跌3.36%。
香港電訊－ＳＳ（6823）開市報9.72元，跌0.82%。
網易雲音樂（9899）開市報145.2元，跌1.89%。
百盛集團（3368）無成交，報0.102元。
兗煤澳洲（3668）開市報28.1元，升0.72%。
遠大中國（2789）無成交，報0.148元。
金山科技（0040）提交意向書，擬於柔佛-新加坡經濟特區投資1.5億美元。創52周高，見0.59元，開市報0.59元，升3.51%。
國泰（0293）1月載客量升37%，年廿八伙快運載客逾11萬人次創疫後單日新高。開市報10.18元，升1.39%。
騰訊（0700）據報整合四大產品線，推動AI產品布局。開市報491.2元，跌1.33%。
盈大地產（0432）去年虧損收窄至2.3億，續不派息。開市報0.188元，跌3.09%。
思捷（0330）再發盈警，料去年度虧損11.72億元。無成交，報0.122元。
金沙（1928）周五派成績表，摩通及大摩料復派股息。開市報17.12元，跌1.04%。
冠君（2778）去年可分派收入跌近15%，行政總裁稱對市場審慎樂觀。開市報1.75元，跌1.69%。
大摩上調匯控（0005）目標價9.1%至92.3元。匯控：本港地產商信貸質素穩健，不預期產生大額信貸撥備。匯控：裁員主要影響高層職位，大部分成本節省決策會於今年進行。開市報87.6元，跌0.9%。
鴻興印刷（0450）盈警料盈轉虧蝕4300萬元。開市報0.98元，跌2%。
寶光實業（0084）：終止內地業務。無成交，報0.077元。
恒生（0011）：利蘊蓮將退任董事長，永泰鄭維新接任。開市報100.1元，跌0.4%。
破頂股包括，健康之路（2587）創上市新高，見21.05元，開市報21.05元，升0.72%；金山科技工業（0040）創52周高，見0.59元，開市報0.59元，升3.51%；敏實集團（0425）創52周高，見18.6元，開市報18.6元，升14.96%；俄鋁（0486）創52周高，見4.67元，開市報4.67元，升4.24%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見7.6元，開市報7.6元，升1.06%。
破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見375元，開市報375元，升1.85%。
創上市新低，包括晨鳴紙業（1812）低見0.95元，開市報0.95元，跌8.65%。
異動股
上升異動股，包括，敏實集團（0425）創52周高，見18.6元，開市報18.6元，升14.96%；昇能集團（2459）開市報0.32元，升14.29%；從玉智農（0875）開市報0.61元，升12.96%；象興國際（1732）開市報0.083元，升12.16%；QPL INT'L（0243）開市報0.235元，升11.9%；樂艙物流（2490）開市報21.9元，升10.05%；華榮能源（1101）開市報0.034元，升9.68%；天保能源（1671）開市報0.44元，升8.64%；中國生態旅遊（1371）開市報0.135元，升8%；中國天保集團（1427）開市報0.28元，升7.69%；中能控股（0228）開市報0.055元，升5.77%。
下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；晨鳴紙業（1812）創上市新低，見0.95元，開市報0.95元，跌8.65%；美團（3690）開市報158元，跌5.78%；諾科達科技（0519）開市報0.176元，跌4.86%；中國碳中和（1372）開市報0.255元，跌3.77%。
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