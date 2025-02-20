美團曾跌最多6.26%，是2月12日後最大跌幅，當日跌幅為7.17%。暫低見157.2元，是2月13日155.2元後最低。現報159.9元，跌4.65%。

花旗表示，美團給外賣騎手繳納社保可能會引發投資者的擔憂，因其或影響配送業務的單位經濟效益(UE)及整體盈利能力。但考慮到養老保險覆蓋範圍的實施可能較為複雜，且今年可能僅在部分省市試點，預計對2025-2026年整體利潤率影響可控。

花旗表示，從2022年7月開始在7個試點省份推行工傷保險的情况來看，美團的食品外賣UE從2022年的0.99元提升至2024年花旗預測的1.45元，這表明美團憑借經營槓桿及高效執行力，成功消化了過去兩年的額外成本。預計管理層將在2024年第四季度財報中提供更多新信息

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