moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美團曾跌逾6% 花旗：社保試點或引發盈利能力擔憂

美團（3690）曾跌最多6.26%，創一周最大跌幅，花旗表示，美團社保試點或引發有關盈利能力的擔憂，維持「買入」評級，目標價200元。

美團曾跌最多6.26%，是2月12日後最大跌幅，當日跌幅為7.17%。暫低見157.2元，是2月13日155.2元後最低。現報159.9元，跌4.65%。

花旗表示，美團給外賣騎手繳納社保可能會引發投資者的擔憂，因其或影響配送業務的單位經濟效益(UE)及整體盈利能力。但考慮到養老保險覆蓋範圍的實施可能較為複雜，且今年可能僅在部分省市試點，預計對2025-2026年整體利潤率影響可控。

花旗表示，從2022年7月開始在7個試點省份推行工傷保險的情况來看，美團的食品外賣UE從2022年的0.99元提升至2024年花旗預測的1.45元，這表明美團憑借經營槓桿及高效執行力，成功消化了過去兩年的額外成本。預計管理層將在2024年第四季度財報中提供更多新信息

 

其他報道

聯儲局副主席：經濟強勁 可以從容考慮利率決策

滬深三大指數低開 人行日進行1250億人幣逆回購 1年及5年期LPR不變

恒指低開227點 50天線升穿100天線 科指升1% 美團跌5%

優必選折讓8%配股 籌8億

宏利全年核心盈利增8% 增派息至0.44加元

聯儲局紀要：調整利率前 希望看到通脹取得進一步進展

港股ADR跌183點 夜期低水194點 美期亞股跌 聯想、東亞等業績

大摩上調中國股票評級 將恒指目標提高24%

美債息回軟 標指再創新高 道指升71點 金龍指數下跌

北水增持阿里影業 減持協鑫科技