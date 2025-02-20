彭博社報道，野村證券表示，日本國債息和日圓可能進一步走高，此前央行政策委員高田創講話稱日本長期國債息走勢與市場對經濟的看法一致，「重要的是高田創沒有對殖利率上升表達任何擔憂」。

每美元兌日圓曾貶值最多0.66%，是2月13日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.11%。貶值至150.47日圓，是2024年12月9日149.69日圓後最弱。現報150.61日圓，貶值0.57%。連續貶值2日，累計貶值1.45日圓，對上一次連續貶值2日是2月14日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.66%，是2月13日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.09%。升值至5.1686，是2024年12月9日5.197後最強。現報5.1652，升值0.6%。連續升值2日，累計升值0.0523，對上一次連續升值2日是2月14日。

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