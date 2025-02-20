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聯儲局Bostic：評估特朗普政策影響時應保持耐心

彭博社報道，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic稱，官員們在評估特朗普的政策對經濟的潛在影響時應保持耐心，指出有些政策可能會推高通脹，而另一些則可能會刺激投資。

Bostic表示，「我認為我們應該暫停一下，靜觀經濟走勢，然後根據這些信息來制定未來幾個月的政策」，「在得出任何結論之前，我一定要先弄清楚政策到底是什麼」。

Bostic強調，審視新政府推出的一整套政策的重要性 —— 比如那些影響貿易、監管和移民的政策。他表示，這些政策可能會加劇通脹，也可能會削減通脹。

上周公布的數據顯示1月的消費者價格增幅超過預期。Bostic稱最大的問題是今年年初的大幅上漲只是暫時現象，還是新趨勢的開端。Bostic表示，「我認為我們仍處於限制性姿態」，「這正是我們所需要的」。

Bostic表示，「我認為相較於過去六或八個月，當下和今後應更加謹慎」，「債務上限是其中一個因素，但還有其他因素，包括銀行決定如何在其投資工具中配置資本」。

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