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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元貶值 貨幣基礎1個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連升，跌0.79點子至4.05833%，是2月18日後最低，當日報3.94964%。對上一次終止5連升是2月10日，當日拆息報3.77458%。

港元現報7.7799元貶值26點子，曾貶值最多35點子，報7.7808元，是2月18日7.7828元後最弱。亦曾升值最多12點子，報7.7761元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.5點子至3.98833%，是2月14日後最低；1星期HIBOR跌5.8點子至4.09107%，是2月18日後最低；2星期HIBOR跌4.68點子至4.11667%，是2月18日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.58點子至4%，是2月18日後最低；6個月期HIBOR升0.36點子至3.99506%，是1月21日後最高；12個月期HIBOR升1.02點子至4.06089%，是1月13日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減16.42億元，至總數19700.67億元，是1月16日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減15.5億元，至總數6067.45億元，是1月9日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.04億元，至總數133.23億元，是2月13日後最高。收市總結餘為446.21億元，較再上一日減56.15億元，總結餘是2月11日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.2億元，至總數13053.78億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增82.13億元，至總數12125.01億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，減1.15億元。上日退還貼現窗拆出資金55億元。

美匯美息

美元指數現報107.026貶值0.147點或0.14%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32021%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3622%，連續4日收窄，利差是2025年1月14日後最窄，當日差距為-0.3152%。

對上一次連續4日收窄，是2024年12月12日，當日利差報0.0842%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升0.4點子至1.919%，是2月18日後最高；1星期Shibor升5.8點子至1.992%，是2月18日後最高；2星期Shibor跌2點子至2.249%，是2月17日後最低；1個月期Shibor升0.8點子至1.778%，是2024年11月28日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升1點子至1.794%，是2024年12月3日後最高；6個月期Shibor升1點子至1.794%，是2024年12月3日後最高；1年期Shibor升1.1點子至1.823%，是2024年12月3日後最高。

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