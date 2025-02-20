是次債券定價為HIBOR 掉期利率中間價+0基點，即收益率為 3.847%，是首度有港元公開債券以HIBOR 掉期利率中間價作爲基準定價，為未來港元債券發行訂立更具參考價值的定價基礎。是次交易最高峰時訂單總額超過100億港元，投資者基礎多元化，包括中央銀行、銀行、資產管理公司和本地企業等。

渣打金融機構業務全球聯席總裁張曉蕾表示，「渣打銀行很榮幸支持亞投行發行是次具標誌性意義的港元債券，不但豐富其債券發行種類和擴闊投資者基礎，並且為國際發行人未來在港元債券市場發債提供定價基礎」。

張曉蕾表示，「渣打銀行一直致力推動港元債券市場發展。自2024年至今，我們牽頭完成多宗主要的港元債券公開發行。隨著更多本地及國際發行人有意在港元債券市場尋求另類集資機會，我們相信港元債券發行人的種類會越趨多元化，進一步強化香港作為國際金融中心的地位」。

這批債券將會以債務工具中央結算系統（CMU）結算，反映市場對規模日益增長的港元公開債市及金融基建的認可，並提升CMU成為區域性國際中央證券託管機構的角色。

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