Microsoft表示，已創造出拓撲導體，一款Microsoft 創造的特殊材料類別，可達到一種新物質狀態，既非固體、液體或氣體，而是拓樸狀態。

這種新物質狀態使以下各項突破成為可能，包括，量子晶片：Microsoft 正在開發的量子系統，可在單個晶片上擴展到一百萬個量子位元，而且體積小巧，可以放在手掌之中。這是一種新穎的量子位元架構設計。拓撲核心：基於這種新物質狀態，Microsoft 已創造出8個拓樸量子位元，這些量子位元更小、更快、並且更穩定，尺寸可容納在 1/100 毫米內。它們在設計上具備高可靠性，內建以硬體為基礎的抗錯能力，並以數碼方式控制。

此外，在學術驗證方面，Microsoft 亦於《自然》期刊發表了經同行評審的論文，證實其對拓撲導體量子位元技術的選擇。

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