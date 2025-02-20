moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌316點 科指見3個月最大跌幅 快手跌6% 北水流入少78%

聯儲局會議紀要顯示對減息持謹慎態度，亞股、美期下跌，港股今早低開後跌幅曾擴大至508點，科指跌幅見3個月最大。摩通建議減持阿里巴巴（9988）等「極度超買」的中國AI概念股，阿里跌2.6%。美團（3690）對恒指拖累最大，花旗稱外賣騎手社保試點引發擔憂。半日成交1694億，較昨日午市增11.5%；北水流入15億元，較昨日午市大減78.78%。

恒指今早低開227點，高位跌94點，低位跌508點，高低波幅414點。上升股份比例為23.01%，下跌為32.25%，無升跌為44.73%。

恒指半日跌316點或1.38%，報22627點，大市成交金額1694億元；國指跌113點或1.34%，報8349點。恒生科技指數收報5545點，跌2.24%。

藍籌股成交金額817.44億元，佔大市成交48.25%；科指成份股成交金額641.44億元，佔大市成交37.86%；國指成份股成交金額732.45億元，佔大市成交43.23%。

24隻雙櫃台股，總成交1.14億元人民幣，相當於約1.22億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.1%，至137.75億元，佔大市成交8.12%。牛熊證成交金額72.34億元，增加52.33%；窩輪成交金額65.41億元，減少22.89%。

藍籌28隻升，49隻下跌，6隻無升跌。比亞迪（1211）升2.72%，收報378.2元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌6.62%，收報55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報12.84元，升2.07%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.38元，跌7.34%。

恒指續高於10天線(22140.78點)，50天線(20323.56點)早段曾升穿100天線(20333.85點)。科指續高於10天線(5397.79點)。

北水南下合計淨流入15.06億元，較上日減少85.42%，連續第5日流入，累計流入527.38億元，對上一次連續5日淨流入是2024年12月23日。北水本月累計流入716.23億元，連續第20個月流入。

渣打（2888）：協助亞投行發行首批40億港元可持續發展債券。創52周高，見111.5元，收報110.8元，跌0.18%。

國泰（0293）推限時機票優惠 最平1385元起 經濟艙優惠覆蓋台北/福岡/東京等航點。收報10.08元，升0.4%。

摩通：投資者應減持阿里（9988）等「極度超買」中國AI概念股。收報120.8元，跌2.66%。

阿里健康（0241）收報5.84元，升1.74%。

快手（1024）收報55元，跌6.62%。

騰訊（0700）收報488.2元，跌1.93%。

內地收緊稀土開採 稀土股逆市飈 金力永磁（6680）曾升19%。創52周高，見17.04元，收報15.02元，升4.89%。

盈富（2800）上日街貨止跌回升 南方恒生科技（3033）連續第12日減少。收報22.84元，跌1.3%。

南方恒生科技（3033）收報5.425元，跌2.25%。

優必選（9880）折讓8%配股 籌8億。收報98.4元，無升跌。

宏利（0945）全年核心盈利增8% 增派息至0.44加元。收報233.2元，升0.52%。

多間公司最快今日布業績，績前表現如下，聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報12.84元，升2.07%。

東亞銀行（0023）收報10.1元，升0.4%。

汽車之家－Ｓ（2518）收報59.95元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）收報155.1元，跌5.14%。

香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.69元，跌1.12%。

網易雲音樂（9899）收報144元，跌2.7%。

百盛集團（3368）收報0.105元，升2.94%。

兗煤澳洲（3668）收報28.1元，升0.72%。

遠大中國（2789）收報0.148元，無升跌。

金山科技（0040）提交意向書，擬於柔佛-新加坡經濟特區投資1.5億美元。創52周高，見0.7元，收報0.68元，升19.3%。

國泰（0293）1月載客量升37%，年廿八伙快運載客逾11萬人次創疫後單日新高。收報10.08元，升0.4%。

騰訊（0700）據報整合四大產品線，推動AI產品布局。收報488.2元，跌1.93%。

盈大地產（0432）去年虧損收窄至2.3億，續不派息。收報0.193元，跌0.52%。

思捷（0330）再發盈警，料去年度虧損11.72億元。收報0.122元，無升跌。

金沙（1928）周五派成績表，摩通及大摩料復派股息。收報17.5元，升1.16%。

冠君（2778）去年可分派收入跌近15%，行政總裁稱對市場審慎樂觀。收報1.68元，跌5.62%。

大摩上調匯控（0005）目標價9.1%至92.3元。匯控：本港地產商信貸質素穩健，不預期產生大額信貸撥備。匯控：裁員主要影響高層職位，大部分成本節省決策會於今年進行。收報86.8元，跌1.81%。

鴻興印刷（0450）盈警料盈轉虧蝕4300萬元。收報0.99元，跌1%。

寶光實業（0084）：終止內地業務。收報0.076元，跌1.3%。

恒生（0011）：利蘊蓮將退任董事長，永泰鄭維新接任。收報102.9元，升2.39%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.23元，收報1.23元，升2.5%；高偉電子（1415）創上市新高，見30.65元，收報30.4元，升3.4%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.45元，收報2.45元，升1.24%；津上機床中國（1651）創上市新高，見15.04元，收報14.84元，升9.12%；港亞控股（1723）創上市新高，見6.25元，收報5.88元，升11.79%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.16元，收報8.14元，升1.5%；藥明合聯（2268）創上市新高，見37.3元，收報36.6元，升2.81%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.3元，收報11.98元，升2.04%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見353元，收報353元，升2.2%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見47.5元，收報46.2元，跌0.32%；順豐控股（6936）創上市新高，見38.6元，收報37.95元，升0.66%；越疆科技（2432）創上市新高，見32.05元，收報30.8元，跌1.28%；健康之路（2587）創上市新高，見21.7元，收報21.6元，升3.35%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.7元，收報1148.7元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088.1元，收報1088.1元，升0.01%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.86元，收報42.86元，升0.61%；優然牧業（9858）創52周高，見2.43元，收報2.4元，升3.9%；達力集團（0029）創52周高，見12.26元，收報12.18元，升1.33%；金山科技工業（0040）創52周高，見0.7元，收報0.68元，升19.3%；德昌電機控股（0179）創52周高，見13.64元，收報13.6元，升16.64%；統一企業中國（0220）創52周高，見8.72元，收報8.68元，升2.24%；國富創新（0290）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升4.42%；敏實集團（0425）創52周高，見22.5元，收報20.75元，升28.24%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見50.9元，收報49.7元，升0.51%；比亞迪（1211）創上市新高，見381元，收報378.2元，升2.72%；聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報12.84元，升2.07%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括晨鳴紙業（1812）低見0.91元，收報0.92元，跌11.54%；德祥地產（0199）低見0.185元，收報0.192元，跌1.03%；中國水業集團（1129）低見0.248元，收報0.248元，跌4.62%；魯商服務（2376）低見1.09元，收報1.12元，跌16.42%；布魯可（0325）低見73.5元，收報77.3元，跌1.09%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見7.72元，收報7.76元，跌0.51%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.84元，無升跌；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.61元，收報4.61元，跌0.86%；REGAL INT'L（0078）低見2.11元，收報2.11元，跌1.4%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.53元，收報0.54元，跌1.82%；百利保控股（0617）低見0.465元，收報0.465元，跌12.26%；利亞零售（0831）低見0.315元，收報0.315元，跌1.56%；港灣數字（0913）低見0.202元，收報0.29元，升18.37%；兗礦能源（1171）低見7.72元，收報7.76元，跌0.51%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%。

異動股

上升異動股，包括，凌銳控股（0784）創52周高，見0.132元，收報0.071元，升54.35%；民富國際（8511）收報2元，升52.67%；從玉智農（0875）收報0.77元，升42.59%；川控股（1420）收報0.123元，升29.47%；敏實集團（0425）創52周高，見22.5元，收報20.75元，升28.24%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.119元，升27.96%；浙江永安（8211）收報0.048元，升26.32%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見6.52元，收報6.04元，升26.1%；騰盛博藥－Ｂ（2137）收報1.55元，升25%；中國育兒網絡（1736）收報0.077元，升22.22%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升21.21%。

下跌異動股，包括，瑋俊生物科技（0660）收報0.12元，跌24.53%；中彩網通控股（8071）收報0.04元，跌20%；京基金融國際（1468）收報0.57元，跌17.39%；魯商服務（2376）創上市新低，見1.09元，收報1.12元，跌16.42%；麥迪森控股（8057）收報0.104元，跌16.13%；交大慧谷（8205）收報0.245元，跌15.52%；偉業控股（1570）收報1.6元，跌14.89%；方圓生活服務（9978）收報0.06元，跌14.29%；匯成國際控股（1146）收報0.085元，跌14.14%；木薯資源（0841）收報0.095元，跌13.64%；麥迪衛康（2159）收報0.52元，跌13.33%。

其他報道

微軟：推出全球首款拓撲導體晶片「Majorana 1」

渣打：協助亞投行發行首批40億港元可持續發展債券

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.16%

國泰推限時機票優惠 最平1385元起 經濟艙優惠覆蓋台北/福岡/東京等航點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元貶值 貨幣基礎1個月低

摩通：投資者應減持阿里等「極度超買」中國AI概念股

聯儲局Bostic：評估特朗普政策影響時應保持耐心

大摩：大量散戶資金湧入 對美股應該是一個警號

據報中國最快5月解除「限韓令」 韓國娛樂、文化和化妝品股上升

內地收緊稀土開採 稀土股逆市飈 金力永磁曾升19%

日圓升值創兩個月最強 兌港元曾見5.1686

Swift：美元在全球支付佔比超過50%

傳首次對外集資 DeepSeek：融資消息均為謠言

盈富上日街貨止跌回升 南方恒生科技連續第12日減少

特朗普考慮將DOGE節省下20%資金返還美國民眾

美團曾跌逾6% 花旗：社保試點或引發盈利能力擔憂

聯儲局副主席：經濟強勁 可以從容考慮利率決策

滬深三大指數低開 人行進行1250億人幣逆回購 2月1年及5年期LPR不變

恒指低開227點 50天線升穿100天線 科指升1% 美團跌5%

優必選折讓8%配股 籌8億

宏利全年核心盈利增8% 增派息至0.44加元

聯儲局紀要：調整利率前 希望看到通脹取得進一步進展

港股ADR跌183點 夜期低水194點 美期亞股跌 聯想、東亞等業績

大摩上調中國股票評級 將恒指目標提高24%

美債息回軟 標指再創新高 道指升71點 金龍指數下跌

北水增持阿里影業 減持協鑫科技