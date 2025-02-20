聯儲局會議紀要顯示對減息持謹慎態度，亞股、美期下跌，港股今早低開後跌幅曾擴大至508點，科指跌幅見3個月最大。摩通建議減持阿里巴巴（9988）等「極度超買」的中國AI概念股，阿里跌2.6%。美團（3690）對恒指拖累最大，花旗稱外賣騎手社保試點引發擔憂。半日成交1694億，較昨日午市增11.5%；北水流入15億元，較昨日午市大減78.78%。
恒指今早低開227點，高位跌94點，低位跌508點，高低波幅414點。上升股份比例為23.01%，下跌為32.25%，無升跌為44.73%。
恒指半日跌316點或1.38%，報22627點，大市成交金額1694億元；國指跌113點或1.34%，報8349點。恒生科技指數收報5545點，跌2.24%。
藍籌股成交金額817.44億元，佔大市成交48.25%；科指成份股成交金額641.44億元，佔大市成交37.86%；國指成份股成交金額732.45億元，佔大市成交43.23%。
24隻雙櫃台股，總成交1.14億元人民幣，相當於約1.22億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額增加4.1%，至137.75億元，佔大市成交8.12%。牛熊證成交金額72.34億元，增加52.33%；窩輪成交金額65.41億元，減少22.89%。
藍籌28隻升，49隻下跌，6隻無升跌。比亞迪（1211）升2.72%，收報378.2元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌6.62%，收報55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報12.84元，升2.07%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.38元，跌7.34%。
恒指續高於10天線(22140.78點)，50天線(20323.56點)早段曾升穿100天線(20333.85點)。科指續高於10天線(5397.79點)。
北水南下合計淨流入15.06億元，較上日減少85.42%，連續第5日流入，累計流入527.38億元，對上一次連續5日淨流入是2024年12月23日。北水本月累計流入716.23億元，連續第20個月流入。
渣打（2888）：協助亞投行發行首批40億港元可持續發展債券。創52周高，見111.5元，收報110.8元，跌0.18%。
國泰（0293）推限時機票優惠 最平1385元起 經濟艙優惠覆蓋台北/福岡/東京等航點。收報10.08元，升0.4%。
摩通：投資者應減持阿里（9988）等「極度超買」中國AI概念股。收報120.8元，跌2.66%。
阿里健康（0241）收報5.84元，升1.74%。
快手（1024）收報55元，跌6.62%。
騰訊（0700）收報488.2元，跌1.93%。
內地收緊稀土開採 稀土股逆市飈 金力永磁（6680）曾升19%。創52周高，見17.04元，收報15.02元，升4.89%。
盈富（2800）上日街貨止跌回升 南方恒生科技（3033）連續第12日減少。收報22.84元，跌1.3%。
南方恒生科技（3033）收報5.425元，跌2.25%。
優必選（9880）折讓8%配股 籌8億。收報98.4元，無升跌。
宏利（0945）全年核心盈利增8% 增派息至0.44加元。收報233.2元，升0.52%。
多間公司最快今日布業績，績前表現如下，聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報12.84元，升2.07%。
東亞銀行（0023）收報10.1元，升0.4%。
汽車之家－Ｓ（2518）收報59.95元，無升跌。
嗶哩嗶哩（9626）收報155.1元，跌5.14%。
香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.69元，跌1.12%。
網易雲音樂（9899）收報144元，跌2.7%。
百盛集團（3368）收報0.105元，升2.94%。
兗煤澳洲（3668）收報28.1元，升0.72%。
遠大中國（2789）收報0.148元，無升跌。
金山科技（0040）提交意向書，擬於柔佛-新加坡經濟特區投資1.5億美元。創52周高，見0.7元，收報0.68元，升19.3%。
國泰（0293）1月載客量升37%，年廿八伙快運載客逾11萬人次創疫後單日新高。收報10.08元，升0.4%。
騰訊（0700）據報整合四大產品線，推動AI產品布局。收報488.2元，跌1.93%。
盈大地產（0432）去年虧損收窄至2.3億，續不派息。收報0.193元，跌0.52%。
思捷（0330）再發盈警，料去年度虧損11.72億元。收報0.122元，無升跌。
金沙（1928）周五派成績表，摩通及大摩料復派股息。收報17.5元，升1.16%。
冠君（2778）去年可分派收入跌近15%，行政總裁稱對市場審慎樂觀。收報1.68元，跌5.62%。
大摩上調匯控（0005）目標價9.1%至92.3元。匯控：本港地產商信貸質素穩健，不預期產生大額信貸撥備。匯控：裁員主要影響高層職位，大部分成本節省決策會於今年進行。收報86.8元，跌1.81%。
鴻興印刷（0450）盈警料盈轉虧蝕4300萬元。收報0.99元，跌1%。
寶光實業（0084）：終止內地業務。收報0.076元，跌1.3%。
恒生（0011）：利蘊蓮將退任董事長，永泰鄭維新接任。收報102.9元，升2.39%。
破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.23元，收報1.23元，升2.5%；高偉電子（1415）創上市新高，見30.65元，收報30.4元，升3.4%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.45元，收報2.45元，升1.24%；津上機床中國（1651）創上市新高，見15.04元，收報14.84元，升9.12%；港亞控股（1723）創上市新高，見6.25元，收報5.88元，升11.79%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.16元，收報8.14元，升1.5%；藥明合聯（2268）創上市新高，見37.3元，收報36.6元，升2.81%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.3元，收報11.98元，升2.04%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見353元，收報353元，升2.2%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見47.5元，收報46.2元，跌0.32%；順豐控股（6936）創上市新高，見38.6元，收報37.95元，升0.66%；越疆科技（2432）創上市新高，見32.05元，收報30.8元，跌1.28%；健康之路（2587）創上市新高，見21.7元，收報21.6元，升3.35%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.7元，收報1148.7元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088.1元，收報1088.1元，升0.01%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.86元，收報42.86元，升0.61%；優然牧業（9858）創52周高，見2.43元，收報2.4元，升3.9%；達力集團（0029）創52周高，見12.26元，收報12.18元，升1.33%；金山科技工業（0040）創52周高，見0.7元，收報0.68元，升19.3%；德昌電機控股（0179）創52周高，見13.64元，收報13.6元，升16.64%；統一企業中國（0220）創52周高，見8.72元，收報8.68元，升2.24%；國富創新（0290）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升4.42%；敏實集團（0425）創52周高，見22.5元，收報20.75元，升28.24%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見50.9元，收報49.7元，升0.51%；比亞迪（1211）創上市新高，見381元，收報378.2元，升2.72%；聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報12.84元，升2.07%。
5隻股份創上市新低，包括晨鳴紙業（1812）低見0.91元，收報0.92元，跌11.54%；德祥地產（0199）低見0.185元，收報0.192元，跌1.03%；中國水業集團（1129）低見0.248元，收報0.248元，跌4.62%；魯商服務（2376）低見1.09元，收報1.12元，跌16.42%；布魯可（0325）低見73.5元，收報77.3元，跌1.09%。
29隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見7.72元，收報7.76元，跌0.51%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.84元，無升跌；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.61元，收報4.61元，跌0.86%；REGAL INT'L（0078）低見2.11元，收報2.11元，跌1.4%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.53元，收報0.54元，跌1.82%；百利保控股（0617）低見0.465元，收報0.465元，跌12.26%；利亞零售（0831）低見0.315元，收報0.315元，跌1.56%；港灣數字（0913）低見0.202元，收報0.29元，升18.37%；兗礦能源（1171）低見7.72元，收報7.76元，跌0.51%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%。
異動股
上升異動股，包括，凌銳控股（0784）創52周高，見0.132元，收報0.071元，升54.35%；民富國際（8511）收報2元，升52.67%；從玉智農（0875）收報0.77元，升42.59%；川控股（1420）收報0.123元，升29.47%；敏實集團（0425）創52周高，見22.5元，收報20.75元，升28.24%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.119元，升27.96%；浙江永安（8211）收報0.048元，升26.32%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見6.52元，收報6.04元，升26.1%；騰盛博藥－Ｂ（2137）收報1.55元，升25%；中國育兒網絡（1736）收報0.077元，升22.22%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升21.21%。
下跌異動股，包括，瑋俊生物科技（0660）收報0.12元，跌24.53%；中彩網通控股（8071）收報0.04元，跌20%；京基金融國際（1468）收報0.57元，跌17.39%；魯商服務（2376）創上市新低，見1.09元，收報1.12元，跌16.42%；麥迪森控股（8057）收報0.104元，跌16.13%；交大慧谷（8205）收報0.245元，跌15.52%；偉業控股（1570）收報1.6元，跌14.89%；方圓生活服務（9978）收報0.06元，跌14.29%；匯成國際控股（1146）收報0.085元，跌14.14%；木薯資源（0841）收報0.095元，跌13.64%；麥迪衛康（2159）收報0.52元，跌13.33%。
其他報道
國泰推限時機票優惠 最平1385元起 經濟艙優惠覆蓋台北/福岡/東京等航點
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元貶值 貨幣基礎1個月低
據報中國最快5月解除「限韓令」 韓國娛樂、文化和化妝品股上升
滬深三大指數低開 人行進行1250億人幣逆回購 2月1年及5年期LPR不變
恒指低開227點 50天線升穿100天線 科指升1% 美團跌5%
港股ADR跌183點 夜期低水194點 美期亞股跌 聯想、東亞等業績