該行表示，儘管經營環境充滿挑戰，去年撥備前經營溢利保持穩定，為113.45億元。淨利息收入跌2%至165.29億元。由於利率下降，淨息差按年收窄5個基點，由2.14%下降至2.09%。

服務費及佣金收入淨額按年增加6.2%，至28.02億元，主要由投資活動及第三方保險銷售淨收入 增加帶動。交易及對沖淨額，以及其他金融工具的淨表現增41.3%至13.36億元。非利息收入增加 14.9%，至44.5億元。 整體而言，經營收入總額保持穩定，為209.79億元。

按地區劃分，去年東亞香港除稅前溢利上升9.2%，至37.82億元。非利息收入因交易收益上升，以及投資活動和保險銷售增加而錄得雙位數增長，帶動經營收入上升。面對經濟活動放緩，該行採取審慎的貸款策略，主動減少風險敞口，淨利息收入保持平穩。

中國內地業務方面，撥備前經營溢利17.89億元，按年上升2.7%。競爭加劇及利率下降令淨息差收窄，導致淨利息收入下降5.8%至38.35億元，但在貿易融資、 銀團貸款、財資產品銷售及財富管理的服務費收入強勁增長下，非利息收入上升26%至12.4億元，抵消了淨利息收入下降的影響。

經營支出32.86億元，按年大致持平。得益於嚴格的成本控制，以及本行持續推進數碼 化轉型和流程自動化帶來的效率提升，成本對收入比率得以改善。金融工具之減值損失下降6.1%至15.57 億元，減值貸款比率穩定於2.8%，反映該行審慎管理風險的決心。

雖然人民幣匯率按年貶值 2%，但東亞中國的淨溢利仍上升1.19億元至1.75億元。貸款總額增長 3.8%至1,470億元，而存款總額增長4.7%至1,650億元。

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