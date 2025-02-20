中國海外集團董事長顏建國於今日在港與傳媒代表共賀蛇年，顏建國在會上指，集團地產業務方面，去年權益銷售額及投資額位居行業第一，穩居上海、北京、深 圳當地市場第一。上海建國東路項目首開日銷196.5億元人民幣(下同)，上海公司年銷售超過700億元，均創造行業紀錄。
在香港的維港1號成為2024年「撤辣」後 香港九龍區持銷冠軍，維港雙鑽項目於11月提前取得滿意紙，發展速度再度創造香港同類項目最快紀錄。
顏建國指，過去的一年適逢中國海外集團在港成立45周年，集團秉持企業使命，持續做強做優做大在港業務，在地產開發、工程承建和物業服務等領域取得多項突破。
顏建國表示，2025年是國家「十四五」規劃收官之年，集團將以45周年為新起點，秉持「我們經營幸福」的使命，積極參與香港重大發展規劃，全方位支持香港融入國家發展大局，深入參與民生建設，為維護香港和諧穩定貢獻力量。集團又參加支持香港北部都會區發展簽約儀式，與特區政府簽署成為重點企業伙伴，為香港全力拼經濟、謀發展、惠民生作出積極貢獻。
集團承建業務獨立中標港鐵小蠔灣站及相關建設工程、搬遷沙田污水處理廠往岩洞三期、香港商業新地標恒基中環海濱等項目，市場規模和份額持續提升。全力保障了香港國際機場三跑道系統北跑道改建工程、將軍澳海水 化淡廠、有機資源回收中心二期等重大民生工程履約。
物管業務持續優化經營結構，加快向城市運營服務領域佈局，落地張家口經開區、深圳蛇口街道等重大項目。在香港中標續約香港律政中心、啟德郵輪碼頭、全港司法機構等一批重大項目8
顏建國指，作為在香港成立的公司，中國海外集團始終與香港社會同頻共振，過去的一年，集團持續開展「同心經驗幸福 告別劣質劏房」行動、連續第二年參與政府「共創明『Teen』計劃」、開展萬戶基層家庭房屋修繕、基層服務進社區等活動，成立社區應急義工隊等。
顏建國表示，2025年是國家「十四五」規劃收官之年，集團將以45周年為新起點，秉持「我們經營幸福」的使命，積極參與香港重大發展規劃，全方位支持香港融入國家發展大局，深入參與民生建設，為維護香港和諧穩定貢獻力量。
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