是次發行的3年期可持續發展債券年利率為3.847%，募集資金達40億元。債券獲得香港及亞太地區投資者踴躍認購，最終訂單簿金額高達90億元，共收到超過25份訂單。

亞投行表示，今次債券發行體現了港元債券公開市場向國際發行人打開大門，有助投資者分散投資，同時亦可以幫助亞投行擴大在公開市場的影響力。

亞投行司庫長諾德禮（Domenico Nardelli）表示，非常高興看到來自不同類型投資者的熱烈反應。是次公開發行借鑑了亞投行作為港元私募常規債券常規發行人的成功經驗。

亞投行融資主管戴倫（Darren Stipe）補充，港元市場的廣度和成熟度對亞投行等發行人具有很大吸引力。通過選擇以CMU結算的公開發行方式，亞投行能夠接觸更廣泛的投資者，提升港元債券的流動性。是次吸引了超過15位新投資者參與此次發行。

是次債券交易的聯席主承銷商為中銀香港（2388）、匯豐銀行及渣打銀行。

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