報告指出，美食正成為旅客行程規劃的核心元素，Trip.com平台上六成用戶於去年初以來曾搜尋美食相關資訊，其中美食節（62%）、酒店餐飲（60%）和街頭美食（52%）最受歡迎，東京、巴黎及曼谷等城市更是美食愛好者的熱門目的地。香港及新加坡旅客偏好街頭小食，日本及韓國旅客則偏愛酒店餐飲。

影視作品對旅遊選擇的影響力日益提升，逾六成香港旅客表示其行程受影視作品啟發，《哈利波特》系列電影的英國取景地、《星聲夢裡人》的洛杉磯、《魔戒》系列的新西蘭等經典電影取景地成為旅遊熱點。

此外，郵輪旅遊將成為今年旅遊業主要增長點，東京、濟州島及馬爾代夫等為熱門目的地，香港旅客最重視優美景色（53%）、全包套餐（50%）及娛樂活動（47%）。盛事旅遊如音樂會和體育賽事成為旅客行程的重要考慮因素，逾六成亞太旅客計劃圍繞大型活動安排行程。體育旅遊方面，今年足球賽事仍是體育旅遊的首選，籃球和一級方程式賽車也受到歡迎。

社交媒體亦繼續塑造旅客的目的地選擇和旅遊方式。Instagram、YouTube等平台上的旅遊內容已影響45%的旅客決策。「打卡」熱點如東京及峇里島等將持續受惠。

報告亦展望2025年旅遊新趨勢，小眾旅遊興起，37%的旅客計劃前往偏遠地區，追求最佳觀星體驗；海底度假酒店和文化沉浸式度假等創新體驗正逐漸受到關注；AI工具將提供個人化行程規劃，58%旅客已使用AI獲取旅遊建議，AI驅動的個人化服務和可持續旅遊將成為行業的下一個發展重點；旅客愈來愈重視文化保護和環保等反映其價值觀的旅程。

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