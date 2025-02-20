moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Trip.com：亞太旅客喜愛美食之旅 AI參與行程規劃

攜程（9961）旗下Trip.com今日發布《Momentum 2025: Travel's Next Big Trends》報告，基於亞太地區六個市場超過6000名旅客數據，揭示未來旅遊業的六大趨勢，包括小眾旅遊、特色旅遊體驗及AI驅動的行程規劃。

報告指出，美食正成為旅客行程規劃的核心元素，Trip.com平台上六成用戶於去年初以來曾搜尋美食相關資訊，其中美食節（62%）、酒店餐飲（60%）和街頭美食（52%）最受歡迎，東京、巴黎及曼谷等城市更是美食愛好者的熱門目的地。香港及新加坡旅客偏好街頭小食，日本及韓國旅客則偏愛酒店餐飲。

影視作品對旅遊選擇的影響力日益提升，逾六成香港旅客表示其行程受影視作品啟發，《哈利波特》系列電影的英國取景地、《星聲夢裡人》的洛杉磯、《魔戒》系列的新西蘭等經典電影取景地成為旅遊熱點。

此外，郵輪旅遊將成為今年旅遊業主要增長點，東京、濟州島及馬爾代夫等為熱門目的地，香港旅客最重視優美景色（53%）、全包套餐（50%）及娛樂活動（47%）。盛事旅遊如音樂會和體育賽事成為旅客行程的重要考慮因素，逾六成亞太旅客計劃圍繞大型活動安排行程。體育旅遊方面，今年足球賽事仍是體育旅遊的首選，籃球和一級方程式賽車也受到歡迎。

社交媒體亦繼續塑造旅客的目的地選擇和旅遊方式。Instagram、YouTube等平台上的旅遊內容已影響45%的旅客決策。「打卡」熱點如東京及峇里島等將持續受惠。

報告亦展望2025年旅遊新趨勢，小眾旅遊興起，37%的旅客計劃前往偏遠地區，追求最佳觀星體驗；海底度假酒店和文化沉浸式度假等創新體驗正逐漸受到關注；AI工具將提供個人化行程規劃，58%旅客已使用AI獲取旅遊建議，AI驅動的個人化服務和可持續旅遊將成為行業的下一個發展重點；旅客愈來愈重視文化保護和環保等反映其價值觀的旅程。

其他報道

滬深三大指數午後個別走 滬指微跌0.02%

金價創新高

瑞銀料中國汽車全球銷量有望增至4000萬輛

FedEx 推出協作托運工具 進口商與寄件人共享空運提單建立流程

亞投行：公開發行40億元債券 超購1.25倍

中海外集團參與北都 成政府重要伙伴 續為港出力

澳新：人行表外操作增多 但不擴表或難以捍衛資產價格

半日沽空金額增11% 小米沽空增69%

恒指半日跌316點 科指見3個月最大跌幅 快手跌6% 北水流入少78%

聯想第三財季多賺逾倍 收入增兩成

東亞去年盈利增12%至46億 第二次中期股息多1.1倍派0.38元

微軟：推出全球首款拓撲導體晶片「Majorana 1」

渣打：協助亞投行發行首批40億港元可持續發展債券

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.16%

國泰推限時機票優惠 最平1385元起 經濟艙優惠覆蓋台北/福岡/東京等航點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元貶值 貨幣基礎1個月低

摩通：投資者應減持阿里等「極度超買」中國AI概念股

聯儲局Bostic：評估特朗普政策影響時應保持耐心

大摩：大量散戶資金湧入 對美股應該是一個警號

據報中國最快5月解除「限韓令」 韓國娛樂、文化和化妝品股上升

內地收緊稀土開採 稀土股逆市飈 金力永磁曾升19%

日圓升值創兩個月最強 兌港元曾見5.1686

Swift：美元在全球支付佔比超過50%