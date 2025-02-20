幣安首席執行官Richard Teng近期與香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪會晤，討論推進雙邊合作，以打擊與虛擬資產相關的金融和網絡犯罪。合作造就雙方對一系列議題進行意見交換，包括擴大和加強區塊鏈生態系統中，公私部門間的網絡防禦合作，以及在面對日益複雜的威脅和精進技術犯罪分子下，持續增強執法機構的能力。

會面期間，總警司林焯豪還向幣安頒發感謝信和獎匾，以感謝該公司在過去幾年中，對香港執法機構的長期支持和貢獻。在感謝信中，香港警務處贊揚幣安在全球範圍內為解決複雜案件和維護行業誠信上，做出了重大的奉獻。

幣安首席執行官Richard Teng表示，幣安深切認識到與執法機構的密切合作，對於維護加密資產行業的安全和維護誠信的重要性。幣安與香港警務處持續的合作反映出公司致力於打擊該領域內非法活動和維護行業內的信任。幣安期待繼續與香港警方和全球執法界保持合作。

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