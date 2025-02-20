摩通建議減持阿里巴巴（9988）等「極度超買」的中國AI概念股，美團（3690）對恒指拖累最大，花旗稱外賣騎手社保試點引發擔憂。半日成交1694億，較昨日午市增11.5%；北水流入15億元，較昨日午市大減78.78%。

恒指今早低開227點，高位跌94點，低位跌508點，高低波幅414點。上升股份比例為28.66%，下跌為38.58%，無升跌為32.74%。

恒指收市跌367點或1.6%，報22576點，大市成交金額2839億元，較上日增加8.14%，是2月18日3386.26億元成交後最多；國指跌140點或1.66%，報8322點。恒生科技指數收報5500點，跌3.04%。

藍籌股成交金額1390.79億元，佔大市成交48.98%；科指成份股成交金額1057.45億元，佔大市成交37.24%；國指成份股成交金額1241.96億元，佔大市成交43.74%。

24隻雙櫃台股，總成交1.77億元人民幣，相當於約1.9億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加19.77%，至158.48億元，佔大市成交5.58%。牛熊證成交金額83.34億元，增加75.49%；窩輪成交金額75.14億元，減少11.42%。

藍籌20隻升，57隻下跌，6隻無升跌。恒生（0011）升3.68%，收報104.2元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌7.64%，收報54.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.76元，升0.35%；跌幅最大的是快手（1024）收報54.4元，跌7.64%。

恒指續高於10天線(22135.73點)，50天線(20322.55點)曾升穿100天線(20333.35點)。科指續高於10天線(5393.26點)。

北水南下合計淨流出63.42億元，終止連續4日流入，流出金額是2月11日後最多，當日流出88.98億元。北水本月累計流入637.76億元，連續第20個月流入。北水成交額（包括買入及賣出交易）1463億元，增14.33%，佔香港市場成交額的25.76%，是2024年12月31日後新高，當日報26.69%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.21%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見22436.13點，是2月17日22319.32點後最低。今日收市報22576.98點，是2月13日後收市新低，當日報21814.37點。連跌2日，累計跌399.83點，對上一次連跌2日是1月23日。

科指曾跌最多3.63%，是2024年11月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.5%。低見5466.24點，是2月17日5394.26點後最低。今日收市報5500.02點，是2月17日後收市新低，當日報5499.26點。

國指曾跌最多2.37%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.53%。低見8262.14點，是2月17日8207.35點後最低。今日收市報8322.56點，是2月13日後收市新低，當日報8002.63點。連跌2日，累計跌152.84點，對上一次連跌2日是1月23日。

午後消息股表現

聯想（0992）第三財季多賺逾倍 收入增兩成。創52周高，見13.18元，收報11.78元，跌6.36%。

聯想（0992）曾升最多4.77%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為5.92%。曾高見13.18元，是2015年5月22日13.26元後最高。今亦曾跌最多7.15%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為11.23%。曾低見11.68元，是2月7日11.18元後最低。今日收市報11.78元，是2月6日後收市新低，當日報11.5元。成交金額增175.3%，至37.31億元，成交史上次高。最高為，2007年11月7日，成交37.76億元，當日遭TPG、General Atlantic和新橋投資（Newbridge Capital）減持。

東亞（0023）去年盈利增12%至46億 第二次中期股息多1.1倍派0.38元。收報10.56元，升4.97%。

今早及隔晚消息股表現

渣打（2888）：協助亞投行發行首批40億港元可持續發展債券。創52周高，見111.5元，收報111.1元，升0.09%。

國泰（0293）推限時機票優惠 最平1385元起 經濟艙優惠覆蓋台北/福岡/東京等航點。收報10元，跌0.4%。

摩通：投資者應減持阿里（9988）等「極度超買」中國AI概念股。收報120.9元，跌2.58%。

阿里健康（0241）收報5.76元，升0.35%。

快手（1024）收報54.4元，跌7.64%。

騰訊（0700）收報486.8元，跌2.21%。

內地收緊稀土開採 稀土股逆市飈 金力永磁（6680）曾升19%。創52周高，見17.04元，收報14.54元，升1.54%。

盈富（2800）上日街貨止跌回升 南方恒生科技（3033）連續第12日減少。收報22.76元，跌1.64%。

南方恒生科技（3033）收報5.37元，跌3.24%。

優必選（9880）折讓8%配股 籌8億。收報94.7元，跌3.76%。

宏利（0945）全年核心盈利增8% 增派息至0.44加元。收報233.6元，升0.69%。

多間公司最快今日布業績，績前表現如下，聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報11.78元，跌6.36%。

東亞銀行（0023）收報10.56元，升4.97%。

汽車之家－Ｓ（2518）收報60元，升0.08%。

嗶哩嗶哩（9626）收報154.8元，跌5.32%。

香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.69元，跌1.12%。

網易雲音樂（9899）收報144.6元，跌2.3%。

百盛集團（3368）收報0.103元，升0.98%。

兗煤澳洲（3668）收報28.7元，升2.87%。

遠大中國（2789）收報0.146元，跌1.35%。

金山科技（0040）提交意向書，擬於柔佛-新加坡經濟特區投資1.5億美元。創52周高，見0.7元，收報0.55元，跌3.51%。

國泰（0293）1月載客量升37%，年廿八伙快運載客逾11萬人次創疫後單日新高。收報10元，跌0.4%。

騰訊（0700）據報整合四大產品線，推動AI產品布局。收報486.8元，跌2.21%。

盈大地產（0432）去年虧損收窄至2.3億，續不派息。收報0.198元，升2.06%。

思捷（0330）再發盈警，料去年度虧損11.72億元。收報0.123元，升0.82%。

金沙（1928）周五派成績表，摩通及大摩料復派股息。收報17.5元，升1.16%。

冠君（2778）去年可分派收入跌近15%，行政總裁稱對市場審慎樂觀。收報1.69元，跌5.06%。

大摩上調匯控（0005）目標價9.1%至92.3元。匯控：本港地產商信貸質素穩健，不預期產生大額信貸撥備。匯控：裁員主要影響高層職位，大部分成本節省決策會於今年進行。收報87.15元，跌1.41%。

鴻興印刷（0450）盈警料盈轉虧蝕4300萬元。收報0.99元，跌1%。

寶光實業（0084）：終止內地業務。收報0.076元，跌1.3%。

恒生（0011）：利蘊蓮將退任董事長，永泰鄭維新接任。收報104.2元，升3.68%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.24元，收報1.23元，升2.5%；高偉電子（1415）創上市新高，見31.85元，收報31.15元，升5.95%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.45元，收報2.43元，升0.41%；津上機床中國（1651）創上市新高，見15.04元，收報14.56元，升7.06%；港亞控股（1723）創上市新高，見6.25元，收報6.08元，升15.59%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.19元，收報8.07元，升0.62%；藥明合聯（2268）創上市新高，見37.3元，收報36.2元，升1.69%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.3元，收報10.94元，跌6.81%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見353.6元，收報350元，升1.33%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見47.5元，收報45.9元，跌0.97%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.45元，收報25.4元，升1.4%；順豐控股（6936）創上市新高，見38.6元，收報37.9元，升0.53%；越疆科技（2432）創上市新高，見32.05元，收報31.05元，跌0.48%；健康之路（2587）創上市新高，見23.25元，收報22.85元，升9.33%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2120元，收報2119元，升0.71%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.7元，收報1148.4元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088.3元，收報1088.15元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1170.95元，收報1170.95元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見575.3元，收報575.3元，升0.02%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見272.5元，收報272.5元，升1%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1980.5元，收報1978.5元，升0.51%；專業旅運（1235）創52周高，見0.198元，收報0.156元，跌6.59%；優然牧業（9858）創52周高，見2.45元，收報2.38元，升3.03%；達力集團（0029）創52周高，見12.26元，收報12.04元，升0.17%；金山科技工業（0040）創52周高，見0.7元，收報0.55元，跌3.51%；德昌電機控股（0179）創52周高，見13.64元，收報13.2元，升13.21%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見50.9元，收報49.15元，跌0.61%；比亞迪（1211）創上市新高，見381元，收報375元，升1.85%；聯想（0992）創52周高，見13.18元，收報11.78元，跌6.36%；中銀香港（2388）創52周高，見27.2元，收報27.2元，升1.68%；農行（1288）創52周高，見4.61元，收報4.58元，升0.88%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，晨鳴紙業（1812）低見0.88元，收報0.89元，跌14.42%；正商實業（0185）低見0.102元，收報0.148元，升25.42%；德祥地產（0199）低見0.185元，收報0.193元，跌0.52%；亞洲能源物流（0351）低見0.092元，收報0.096元，跌10.28%；大同集團（0544）低見0.046元，收報0.046元，跌6.12%；帝王國際投資（0928）低見0.027元，收報0.027元，跌6.9%；中國水業集團（1129）低見0.236元，收報0.239元，跌8.08%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.018元，收報0.019元，跌9.52%；魯商服務（2376）低見1.09元，收報1.23元，跌8.21%；衍生集團（6893）低見0.192元，收報0.212元，跌11.3%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見7.72元，收報7.74元，跌0.77%；遠東發展（0035）低見0.83元，收報0.84元，無升跌；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.55元，收報4.59元，跌1.29%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.11元，收報2.11元，跌1.4%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.97元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.52元，跌5.45%；百利保控股（0617）低見0.465元，收報0.5元，跌5.66%；利亞零售（0831）低見0.315元，收報0.32元，無升跌；港灣數字（0913）低見0.202元，收報0.275元，升12.24%。

異動股

上升異動股，包括，中木國際（1822）收報0.315元，升74.52%；凌銳控股（0784）創52周高，見0.132元，收報0.07元，升52.17%；中國育兒網絡（1736）收報0.091元，升44.44%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見6.52元，收報6.44元，升34.45%；晉安實業（2292）收報0.59元，升31.11%；敏實集團（0425）創52周高，見22.5元，收報21.2元，升31.03%；騰盛博藥－Ｂ（2137）收報1.6元，升29.03%；川控股（1420）收報0.12元，升26.32%；正商實業（0185）創上市新低，見0.102元，收報0.148元，升25.42%；普匯中金國際（0997）平上市低位0.02元，收報0.025元，升25%；浙江永安（8211）收報0.047元，升23.68%。

下跌異動股，包括，恆偉集團控股（8219）收報0.15元，跌21.05%；邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.295元，跌20.27%；瑋俊生物科技（0660）收報0.127元，跌20.13%；中彩網通控股（8071）收報0.04元，跌20%；腦洞科技（2203）收報0.26元，跌17.46%；方圓生活服務（9978）收報0.058元，跌17.14%；阿爾法企業（0948）收報0.229元，跌16.73%；京基金融國際（1468）收報0.58元，跌15.94%；匯成國際控股（1146）收報0.084元，跌15.15%；偉業控股（1570）收報1.6元，跌14.89%；馬可數字科技（1942）收報1元，跌14.53%。

其他報道

騰訊理財通接入DeepSeek 推出金融AI助理

幣安高層與港警方商討加強合作打擊虛幣資產非法活動

ZA Bank建議增強Web3企業銀行服務支援及擴大可交易資產範圍

Trip.com：亞太旅客喜愛美食之旅 AI參與行程規劃

滬深三大指數午後個別走 滬指微跌0.02%

金價創新高

瑞銀料中國汽車全球銷量有望增至4000萬輛

FedEx 推出協作托運工具 進口商與寄件人共享空運提單建立流程

亞投行：公開發行40億元債券 超購1.25倍

中海外集團參與北都 成政府重要伙伴 續為港出力

澳新：人行表外操作增多 但不擴表或難以捍衛資產價格

半日沽空金額增11% 小米沽空增69%

恒指半日跌316點 科指見3個月最大跌幅 快手跌6% 北水流入少78%